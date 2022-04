Bekymrede borgere vil aflyse varslings-sirener

Første onsdag i maj er dagen, hvor varslings-sirenerne bliver testet. Dog efterlyser nogle danskere et hensyn til de ukrainske flygtninge

I 29 år har den første onsdag i maj været helt særlig. Det er nemlig dagen, hvor lyden af varslings-sirenerne skærer gennem luften landet over.

I år har nogle danskere dog et ønske om, at myndighederne tager hensyn til de ukrainske flygtninge, der er kommet til landet, når 'advarsels-signalerne' bliver sendt ud.

- Der plejer ikke at være henvendelser om nødvendigheden af at teste sirenerne, men det har der været i år, forklarer Kristian Anker-Møller, der er kommunikationsrådgiver hos Beredskabsstyrelsen, til Ekstra Bladet.

Borgerne har nemlig henvendt sig på mail, via telefonopkald og opslag på de sociale medier, og henvendelserne består af bekymringer om, hvordan testen vil påvirke ukrainere i Danmark.

Aflys eller udskyd

Nogle af de bekymrede borgere har spurgt ind til, om det er muligt at aflyse eller udskyde testen af sirenerne i år.

Men det er ikke en løsning, mener Beredskabsstyrelsen.

- Det er ikke første gang i Danmarks-historien, at der kommer flygtninge til Danmark, siger Kristian Anker-Møller fra Beredskabsstyrelsen.

- Men derfor skal vi stadig nå bredt ud med informationer omkring testen.

For selvom styrelsen ikke kommer til at slukke for lyden, når varslings-sirenerne skal testes, bliver der alligevel taget hensyn til de flygtninge, der måtte komme til Danmark. Beredskabsstyrelsen har derfor fået oversat informationerne omkring testen til både russisk og ukrainsk.

Derudover kan man også få informationen på dansk, engelsk, arabisk, bosnisk, farsi, somali, tyrkisk og urdu.

Påmindelse

Varslings-sirenerne bliver testet uden lyd alle årets dage - pånær første onsdag i maj. Og der er god grund til at fortsætte testen med lyd på samme tidspunkt hvert år.

- Vi tester med lyd primært for at minde folk om, hvad de skal gøre, hvis de hører sirenerne, siger Kristian Anker-Møller fra Beredskabsstyrelsen.

Foruden at sikre, at danskerne er opdateret i forhold til alarmberedskabet, skal testen også sikre, at der kommer lyd ud af den enkelte sirene.

Men uanset om man kan høre sirenen eller ej, eller om sirenen lyder første onsdag i maj eller en anden dag, skal man ikke ringe ind til Beredskabsstyrelsen, politiet eller alarmcentralen.

- Vi sidder klar til at kunne tage imod opkald, men der er ikke behov for at ringe ind, lyder det fra Kristian Anker-Møller.

