Bekymrede supermarkeder: For mange handler i grupper

Det tyder på, at nogle er begyndt at slække på myndighedernes retningslinjer, og det vækker bekymring

Folk står alt for tæt i de danske supermarkeder og slækker på retningslinjerne, der skal modvirke smitte af coronavirus.

Sådan oplever mange af Ekstra Bladets læsere det, når de er ude at handle.

Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, der blandt andet ejer Netto, føtex og Bilka, og også bekymret.

Politiet med opfordring til borgere: Spred påskeindkøbene ud

'en vis bekymring over at for mange igen er begyndt at handle i grupper af 4-6 personer i stedet for at handle alene', skriver han i et opslag på LinkedIn.

Ivrige kunder

De fleste kunder holder afstand og tager hensyn, uddyber Kasper Reggelsen, pressechef i Salling Group, over for Ekstra Bladet. Men flere er begyndt at slække på retningslinjerne.

- Vi ser flere grupper, og der er lidt flere i butikkerne, end der var i starten. Det har lige været lønningsdag, og folk har fået penge tilbage i skat, så det kan være derfor, vi får flere ivrige kunder lige nu, siger han.

Sådan bør du handle For at tage mest hensyn og undgå at sprede coronavirussen kan du gøre en række ting, når du handler i supermarkederne. + Undgå indkøbspanik - flere butikker holder ekstraordinært åbent flere dage i påsken end normalt. + Hav god tid og handl gerne ind på skæve tidspunkter af døgnet. + Hold afstand og følg butikkens afmærkninger på gulvet. + Køb ind alene. + Følg forretningernes øvrige skiltninger og anmærkninger. Kilde: Rigspolitiet, Salling Group og Coop.

68-årige Ivan Petersen fra Maribo har selv oplevet, da han handlede i Netto lørdag, at nogle af de andre kunder ikke opførte sig spor hensynsfuldt.

- For det første skal de absolut begge to ind i supermarkedet, og så farer de frem og tilbage med en indkøbsvogn og spørger hinanden 'hvad mangler vi hjemme i køleskabet' og 'vi skal for resten have æg', fortæller han om et ældre ægtepar i butikken.

Pressechefen fortæller, at Salling Group er ved at forberede sig så godt de kan, hvis det eskalerer i påskemylder. For påsken og de mange aflyste påskefrokoster kan betyde færre kunder, men det kan lige såvel betyde mere travlhed og tæthed.

- Vi ved ikke, hvordan det bliver, for vi aldrig prøvet det før. Ingen er på påskeski eller storbyferie, og man bliver ikke inviteret noget sted hen som gæst, så folk skal forventeligt selv ud at handle, siger han.

Supermarkederne beder en bøn om, at kunderne bliver ved med at følge deres retningslinjer. Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Derfor kommer Salling Group til at sætte flere initiativer i gang for at minde kunderne om, at der skal være plads til alle.

- Indtil videre har de været gode, men påsken er ikke en grund til, at vi alle slækker på det, siger pressechefen.

Opruster til påske

Også hos Coop, der står bag Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, coop.dk, Irma og Fakta, opruster man også op til påske med mere information og skiltning.

- Vi må ikke slappe af. Hverken som kunder eller som butikker. Vi skal holde den afstand, som myndighederne anbefaler, siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør hos Coop Danmark.

Hos Coop oplever man dog ikke den helt samme bekymring som hos Salling Group.

Politikers påskeønske: - Bedre at holde kirken åben end at holde Bilka åben

- Omsætningen her til formiddag har faktisk set ud nogenlunde som sidste år, men det, der adskiller dagene, er, at der er færre mennesker. Folk følger altså rådet om, at kun én tager ud og handler, siger Jens Juul Nielsen.

Når påsken kommer, forventer Coop dog, at deres omsætning kommer til at være væsentlig lavere sammenlignet med sidste år.