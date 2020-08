Bekymrende billede fra dansk gymnasium

Opdatering: En elev på Ørestad Gymnasium er blevet smittet positiv med covid-19. Læs mere her.

Gymnasier landet over har sparket det nye skoleår i gang, og det har medført, at mange unge mennesker igen er samlet på lidt plads.

Fra Ørestad Gymnasium, der til dagligt huser 1100 elever, har Ekstra Bladet modtaget billeder fra en bekymret elev om, at man bevæger sig utrolig tæt, og man langtfra er god nok til at overholde den nødvendige afstand.

Konstitueret vicerektor Dennis Hellegaard fortæller til Ekstra Bladet, at man hurtigst muligt forsøger at sætte en stopper for, at eleverne bevæger sig for tæt.

- Vi satser på, at vi indtil efterårsferien har to tredjedele af eleverne på skolen. Men altså vi har valgt at sige, at de første dage må folk godt komme i skole, siger han og uddyber:

- Enten er det jo helt nye elever, ellers er det elever, der ikke har set kammeraterne i månedsvis.

Central trappe

Det er særligt omkring den centrale trappe på skolens domicil, at der virkelig er trængsel, når der kaldes til frokostpause.

- På hovedtrappen har vi nogle lærere og elever, der går i gang med at lave retningslinjer i dag (torsdag, red.) for finde ude af, hvordan vi får folk op og ned på en bedre måde.

- Så I kan se, at det har været for befolket de første dage?

- Ja, det kan vi godt se. Både elever og lærere har henvendt sig på den baggrund, siger Dennis Hellegaard.

- Har I været godt nok forberedt på, at der pludselig er mere end 1000 mennesker samlet?

- Der er ikke nogen andre veje op og ned end hovedtrappen. Så det er et spørgsmål om, hvor gode eleverne er til at holde afstand. Det kan være svært at vide.

- Man kunne evt. fra jeres side af sende eleverne ud af klasserne på forskellige tidspunkter?

- Jo, det har vi overvejet. Og det overvejer vi stadig. Nu bliver det lidt teknisk. Men vi har nogle forskellige undervisningsmiljøer og ikke klasselokaler til alle klasser.

Prioritering

Dennis Hellegaard fortæller videre, at det også handler om at prioritere.

- Det giver en uro, hvis man skal til bryde op på forskellige tidspunkter. Det er et spørgsmål om, hvad der vejer mest: pædagogik, didaktik eller corona.

- Man kan jo vælge at holde afstand. Men vi kan se, at de ikke bliver gjort tilstrækkeligt, så vi må lave nye forholdsregler.

I de kommende uger forventer man på Ørestad Gymnasium, at flere klasser sendes på ekskursion, mens man også planlægger, at mere undervisning skal foregå virtuelt, således at man undgår, at de mange unge er samlet.