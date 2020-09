Bekymrende liste: Her stiger og stiger smitten

Der er nu 49 kommuner ud af 98, der overskrider bekymringsgrænsen for smitte. Få overblikket her

Det har været nogle bekymrende uger for udviklingen af coronasmitte i Danmark. Hvor vi over sommeren har haft et stabilt lavt antal nye smittede, er smittetallet i august tæt ved eksploderet.

Det var forventeligt i takt med samfundet har åbnet mere og mere op, men nu har de høje smittetal stabiliseret sig, og det er ifølge virolog Allan Randrup yderst bekymrende.

- Det er stabilt, men det er stabilt på et for højt niveau efter min opfattelse. Og nu begynder vi også at se, at antallet af indlæggelser langsomt stiger. Det kan gå meget hurtigt, siger han og forudser, at der snart kommer nye restriktioner. Han mener især, man bør slå ned på nattelivet.

- Jeg vil faktisk stille spørgsmål ved, om man overhovedet skal have barerne åbne.

- Man kan også indskærpe, at folk skal sidde ned på restaurationer, og måske kan mundbind komme på tale. Det er ikke noget supervåben, men det kan godt give en ekstra lille effekt. Det kunne være på udvalgte steder som indkøbscentre og supermarkeder, siger han.

Her kan du finde din egen kommune og se, hvor mange nysmittede der har været den seneste uge.



