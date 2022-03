Bekymrende studie: Paracetamol kan ramme sædcellers funktion

Ifølge et nyt studie fra Rigshospitalet kan paracetamol forringe mænds chance for at gøre en kvinde gravid

Et nyt studie viser bekymrende resultater.

Studiet, som er foretaget af forskere fra Rigshospitalet i samarbejde med franske kollegaer, viser, at store mængder af paracetamol kan ramme sædcellernes funktion og dermed muligvis evnen til at gøre en kvinde gravid.

Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse.

Forstyrrer sædcellerne

Fra forskerne lyder det, at det ikke er paracetamol i sig selv, som er problemet. Det er i stedet de såkaldte metabolitter, som paracetamol bliver lavet om til i mændenes sæd, der forstyrrer sædcellernes normale funktion.

- Det her kan være en mulig forklaring på tidligere studier fra USA, der har vist, at mænd, der har taget større mængder af paracetamol, kan have svært ved at gøre en kvinde gravid.

- Den mulige sammenhæng har bekymret os, men vi har ikke kunnet forklare hvorfor, siger David Møbjerg Kristensen, der er forskningsleder ved Rigshospitalets hovedpinecenter, i meddelelsen.

Læge Anders Rehfeld, som sammen med Møbjerg står bag studiet, forklarer, at metabolitterne forstyrrer sædcellens evne til at finde frem til ægget.

Vækker bekymring

Studiets resultater vækker bekymring hos begge forskere, fordi det dels viser, at paracetamol angiveligt ikke er så uskadeligt, som mange tror, mens forskerne samtidig formoder, at resultaterne vil kunne overføres til andre medikamenter.

- Derfor er dette endnu engang en reminder om, at vi skal huske på, at paracetamol er ’rigtig’ medicin, der kan have bivirkninger, siger David Møbjerg Kristensen.

- Mange har måske glemt det lidt, fordi man kan købe det i håndkøb i den lokale kiosk og derfor ikke regner det for 'rigtig' medicin, tilføjer han.

Forskerne vil på baggrund af det nye studie igangsætte en større undersøgelse, der skal bekræfte det nye fund med større data.

