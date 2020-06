Bekymret borgmester: 1500 unge mødes til fest

Borgmesteren i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen (V), havde helst været Skyland Beach Camp, som finder sted ved Øster Hurup i denne og næste uge, foruden.

Arrangementet på den nordjyske østkyst er for festglade unge og samler 1000 personer på campingpladsen i denne uge og op mod 1500 i næste.

Mogens Jespersen mener, at det nok er 'lidt uansvarligt' med tanke på coronasituationen. Men han stoler på, at sundhedsmyndigheder og politi, som har tilladt arrangementet, har styr på det.

- Man kan ikke lukke hele sommerlandet ned. Jeg er selvfølgelig lidt bekymret, men stoler på, at politiet har styr på det.

- Det er trods alt under kontrollerede forhold. Jeg støtter mig op ad, at politiet har undersøgt sagen. Så længe politiet har tjek på det, så er jeg ganske rolig, siger Mogens Jespersen.

Han fortæller, at folk lige så godt kan blive smittet med på stranden ved siden af, hvor de 'ligger som sild i en tønde'. Men han vil være ked af, hvis arrangementet bliver årsag til et lokalt udbrud af coronavirus.

To virologer udtrykker over for DR Nyheder bekymring over arrangementet. Det bliver af virolog ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan betegnet som en 'risiko for, at der sker unødvendig spredning'.

Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, påpeger, 'at denne her virus trives i det, vi kalder superspreder-situationer, og det er sådan noget som det her'.

Skyland Beach Camp havde egentlig plads til op mod 6000 gæster. Men deltagerantallet er skåret på grund af coronarestriktioner.

Campingpladsen er delt op i mange små områder. Derfor er det muligt at holde begivenheden uden at bryde forsamlingsforbuddet.

Området for de såkaldte camps med unge mennesker er delt op med maksimalt 50 beboere i hver camp. Desuden er der skruet op for rengøring og hygiejne.

Arrangørerne af Skyland Beach Camp er løbende i kontakt med politiet. Nordjyllands Politi oplyser til DR Nyheder, at der umiddelbart ikke bør blive problemer med at overholde forsamlingsreglerne, da det er et stort område.

Gæster bliver opfordret til at lade sig teste, når de tager hjem fra festlighederne. Og der er en plan for, hvad der skal ske, hvis en eller flere deltagere viser tegn på smitte, oplyser arrangøren til DR.

Den nuværende udgave af Skyland Beach Camp slutter på fredag, mens der 5. juli bliver åbnet for næste udgave.