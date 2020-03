Bekymret forsker: Ikke alle hører efter

Regeringen skal sørge for, at alle danskere er både ængstelige og optimistiske, hvis vi skal få bugt med coronavirussen, vurderer professor

Hvis du er en smule ængstelig over udbruddet af coronavirus, er det faktisk ikke så skidt.

I hvert fald hvis man skal tro Michael Bang Pedersen, som er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og forsker i psykologisk politik.

Hans vurdering lyder, at hvis vi i Danmark skal lykkes med at knække smittekurven, er vi nødt til at være både ængstelige og optimistiske, og det er helt essentielt, at regeringens opfordringer når alle grupper af samfundet.

- For alle dem, der har set pressemøderne, der er det lysende klart, at det er en voldsom situation, og at regeringen ikke er overreagerer. Men det, man skal gøre nu, er at finde ud af, i hvilken grad de her ting har bundfældet sig, siger han.

Spørgeskemaer og influencers

Michael Bang Pedersens opfordring til regeringen lyder derfor, at de skal tage valgkampsarsenalet i brug og sætte meningsmålinger og undersøgelser i værk, så man får kortlagt, om danskerne faktisk ændrer vaner, og hvem der eventuelt ikke gør.

- Det kan være grupper, som måske ikke ser pressemøder, eller som ikke har den store tillid til vores statsminister, fordi de måske stemmer på et andet parti, siger han.

Han foreslår, at man for eksempel hyrer influencers eller reklamebureauer, som er vant til at kommunikere ud til forskellige grupper i samfundet.

- Det er ikke sikkert, at man når alle grupper i samfundet bedst med denne her meget faglige kommunikaton, som Sundhedsstyrelsen eksempelvis står for, og vi kan kun løse det her, hvis alle borgergrupper i samfundet ændrer deres adfærd nu. Den måde, som vi som raske borgere optræder nu, afgør hvordan smittekurven ser ud i næste uge, siger Michael Bang Pedersen.

Regeringens retorik fungerer

Michael Bang Pedersen kritiserede i sidste uge regeringen for at holde igen med den ubehagelige sandhed, men efter denne uges pressemøder er han mere optimistisk.

Han mener, at regeringen og Mette Frederiksen lykkes med balancen mellem optimisme og ængstelse.

- Det er helt centralt i håndteringen af en epidemi, at regeringen ikke kan løse krisen af sig selv. Det kræver, at vi som almindelige borgere ændrer adfærd, og det handler om, at vi ændrer adfærd på nogle helt centrale områder, nemlig hvordan vi omgås andre mennesker, hvordan vi hilser på andre mennesker, hvad vi bruger vores fritid på, og hvem vi er sammen med.

- Det kræver, at regeringen får motiveret ordentligt til, at vi rent faktisk laver de her adfærdsændringer. Og en måde at gøre det på er at sige, at vi er nødt til at gøre folk bekymrede, for det er kun, hvis vi er bekymrede, at vi kan ændre vores vaner, siger Michael Bang Pedersen.

Omvendt skal der ifølge professoren heller ikke skabes, hvad han kalder en apatiskabende angst, og derfor skal kommunikationen fra regeringen også fokusere på, at vi faktisk godt kan håndtere krisen.

- Det er meget vigtigt, at man er præcis omkring, hvad man skal gøre, og at det, der sker, hvis man gør det, er, at vi kan få knækket denne her smittekurve, siger han.

