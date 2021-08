Bekymret klimaminister: Meget alvorlig læsning

- Jeg er bekymret. Det er meget, meget, meget alvorlig læsning. Hvis de ikke allerede gjorde det, så bør alarmklokkerne bimle og bamle hos alle med indflydelse på klimapolitik.

Sådan lyder det fra klimaminister Dan Jørgensen på et pressemøde mandag formiddag.

Udtalelserne er en reaktion på den nye delrapport 'Climate Change 2021', som er blevet offentligggjort mandag formiddag. Her står det blandt andet klart, at den globale gennemsnitstemperatur i løbet af de næste 20 år vil overstige den kritiske grænse på 1,5 grader.

Alvorlige konsekvenser

Det skyldes 'utvetydigt' den menneskelige udledning af drivhusgasser til atmosfæren, og det vil få store konsekvenser - blandt andet langt flere ekstreme vejrfænomener som hedebølger og oversvømmelser som følge af massive regnskyl.

- Det er en stor og meget vigtig nyhed, siger Dan Jørgensen og tilføjer:

- Der vil være ganske alvorlige konsekvenser i hele verden. Vi taler ekstreme vejrfænomener, vi taler for meget vand, tørke og mangel på fødevarer.

Den positive nyhed er, at rapporten giver et meget tydeligt billede af, hvad der skal gøres politisk - i Danmark og på verdensplan, lyder det fra ministeren. Det skal blandt andet diskuteres på klimatopmødet COP26 i Glasgow til november.

Her skal konklusionen gerne blive, at det bliver 'svært, men realistisk' at holde den globale gennemsnitstemperaturstigning på maksimalt 1,5 grader, mener ministeren, som selv går til klimatopmødet med hovedet højt.

- Vi går til Glasgow med, at vi har sat slutdato for Nordsøolie og sat et af de mest ambitiøse klimamål, siger han.

Klimaminister Dan Jørgensen. Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Rød alarm for menneskeheden

I rapporten forudser FN's klimapenel også, at de vejrekstremer, vi i dag kender som 100-årshændelser - fordi de statistisk set kun sker en gang hvert hundrede år - vil blive en årlig begivenhed, hvis ikke vi gør noget ved klimaforandringerne.

Også FN's generalsekretær António Guterres finder konklusionerne i rapporten for svært alarmerende. Han kalder udviklingen i klimaforandringerne en 'rød alarm' for menneskeheden og en trussel for millioner af mennesker.

Også klimaaktivisten Greta Thunberg har reageret på rapporten, hvis konklusioner hun ikke er overrasket over.

- Den bekræfter, hvad vi allerede ved fra tidligere undersøgelser og rapporter: At vi befinder os i en nødsituation, skriver den svenske klimaforkæmper og tilføjer:

- Det er nu op til os at være modige og tage beslutninger ud fra det videnskabelige grundlag i de her rapporter. Vi kan stadig undgå de værste konsekvenser, men ikke hvis vi fortsætter som i dag og ikke uden at behandle krisen som en krise.

