Bekymret TV2-vært: 'Jeg var tættest på ham'

Flere medarbejdere på TV2 er bekymrede, efter at det er kommet frem, at en medarbejder på TV2 News er blevet smittet med coronavirus.

Det siger nyhedsdirektøren på tv-stationen, Mikkel Hertz.

- Der er nogle, der er bekymrede, og det forstår jeg godt. Det var jeg også selv, da jeg lige hørte det.

- Men den bekymring forsøger vi med myndighedernes hjælp at italesætte og prøver at give så klare svar som muligt på de spørgsmål, der måtte melde sig, siger han.

Var tættest på ham

En af de bekymrede TV2-ansatte er værten Karen Helene Hjorth. Hun fortæller til BT, at hun er rystet over nyheden om, at kollegaen Jakob Tage Ramlyng altså har fået konstateret coronavirus.

- Jeg var til stede på arbejde, og jeg var den, der var tættest på min kollega. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det endnu. Jeg afventer, hvad Sundhedsstyrelsen siger, lyder det fra Karen Helene Hjorth.

Medarbejderne på TV2 på Teglholmen i Københavns Sydhavn er torsdag formiddag blevet indkaldt til et møde, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed også vil være til stede for at svare på spørgsmål.

Den smittede medarbejder, Jakob Tage Ramlyng, havde været på skiferie i Italien og var onsdag taget på arbejde.

Han valgte i samråd med sin chef at tage hjem igen, da han begyndte at føle sig dårligt tilpas, og natten til torsdag fik han besked på, at han var smittet med coronavirussen.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil i løbet af torsdagen tage kontakt til de personer på TV2, der kan risikere at være blevet smittet, for at finde ud af, om de skal i karantæne.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil i løbet af torsdagen tage kontakt til de personer på TV2, der kan risikere at være blevet smittet, for at finde ud af, om de skal i karantæne.

- Hvor mange der i givet fald skal i karantæne, ved vi ikke endnu, men det kommer sikkert til at påvirke vores produktion på en eller anden måde, men i hvor høj grad ved jeg ikke, siger Mikkel Hertz.

- Vi var i nat bekymrede for, om vi skulle lukke hele huset ned med det samme, men det har vi fået at vide, at der ikke er grund til.

Sundhedsmyndighederne har nemlig oplyst tv-stationen om, at der går to til 12 dage, fra man er smittet, til man udviser symptomer.

TV2 er torsdag morgen endnu ikke begyndt at sende medarbejdere hjem, der enten har været i kontakt med den smittede, eller som er meget bekymrede.

- Vi risikerer at gøre noget forkert, hvis vi gør noget, for jeg ved ikke, om de må tage en bus eller taxa hjem, så vi afventer myndighedernes vejledning, siger Mikkel Hertz.

Jakob Tage Ramlyng er den første i Danmark, der er blevet konstateret smittet med coronavirus.