Bekymring for smittespredning under ramadan: - Vi tager det meget alvorligt

Tirsdag begynder den muslimske fastemåned, ramadan, hvor man traditionelt mødes med familie og venner efter solnedgang for at bryde fasten og bede.

Igen i år er højtiden dog påvirket af corona og bekymring for smittespredning.

I Ishøj, hvor incidenstallet er landets højeste, er borgmesteren bekymret, og har sat nogle initiativer i gang.

- Vi har et møde med de store etniske foreninger i dag for at få aftalt, hvad vi gør og ikke gør, så vi ikke får en øget smitte i denne måned, siger Ole Bjørstorp, der er borgmester for partiet Ishøjlisten i Ishøj Kommune.

- Det handler om, at vi skal sikre os, at de restriktioner, der allerede er, bliver overholdt, siger borgmesteren.

Afmærkede bedetæpper

Også i Mevlan Moske, der ligger i Ishøj, er man meget opmærksom på corona-situationen.

- Vi følger selvfølgelig kommunen og kirkeministeriets retningslinjer, siger Zisan Corap, der er bestyrelsesformand i moskeen.

- Vi tager det meget alvorligt, siger han og fortæller, at de eksempelvis har afmærket bedetæpperne i moskeen, så der kun kan være én person per 7,5 kvadratmeter.

Incidenstallet i Ishøj lå søndag på 389,3.

Fokus på information

Odense-bydelen Vollsmose, hvor der bor mange muslimer, har været i søgelyset på grund af høje smittetal, og her er der også stor opmærksomhed på ramadan.

- Ved højtiderne er der altid en risiko, lige så vel som ved påske og jul, siger Rami Ezzedine, der er leder Taskforce Vollsmose, en enhed etableret med henblik på at arbejde med smittebekæmpelse i Vollsmose.

Han fortæller, at deres fokus er på at få udbredt information.

- Vi arbejder meget tæt sammen med civilsamfundet i Vollsmose.

Han fortæller, at der er blevet lavet videoer, hvor arabisk og somalisk sundhedspersonale fortæller, hvordan man kan have en tryg ramadan, og at de har etableret en informationsenhed, hvor lokale tillidspersoner rådgiver i, hvordan man kan holde en sikker ramadan.

- Folk bor tæt i Vollsmose, og det kan være en af grundene til, at smitten har været høj, men det har også den fordel, at der er et stærkt civilsamfund, hvor man hurtigt kan nå ud til folk, siger han.

Ifølge TV2Fyn lå incidentallet i Vollsmose på 339,1 søndag - mandag er det ifølge DR Nyheder faldet til 292.