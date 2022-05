Bekymring: Kan presse huslejen op

Lejerforeningen Danske Lejere frygter, at den seneste tids prisstigninger kan betyde høje husleje-stigninger for lejere, der har skrevet under på deres kontrakt siden sommeren 2015.

Siden dengang er der indført en mekanisme, der gør det muligt at hæve lejen i takt med inflationen.

Det sker en gang om året. Hvis inflationen holder sit nuværende niveau, kan det derfor overføres til huslejestigninger.

Det forklarer driftschef i Danske Lejere Jørgen Dyrholm Jensen.

- Rigtigt mange lejere, der er flyttet ind efter 1. juli 2015, har en reguleringsmekanisme i deres lejekontrakt, der hedder netto-prisindeks-regulering.

- Den mekanisme betyder, at huslejen stiger, når inflationen stiger, siger han.

Reguleringen er aktuel for lejere, der bor i private lejemål. Her reguleres den om én gang om året - og altså ikke fra måned til måned.

Det vil for de fleste være 1. januar. Der vil i kontrakten være et afsnit om, at huslejen reguleres efter inflationen, som den så ud i eksempelvis oktober.

Inflationen er et udtryk for, hvordan priserne har udviklet sig.

Tirsdag kunne Danmarks Statistik oplyse, at priserne fra april sidste år til april i år er steget med 6,7 procent.

Det er særligt prisen på energi såsom gas, benzin og el samt fødevarer, der er steget.

- Det betyder altså, at når energiprisen stiger, og fødevarepriserne stiger, så stiger huslejen også, siger Jørgen Dyrholm Jensen.

Ifølge Danske Lejere ender lejerne med at betale to gange for de højere priser: Både når de skal betale mere for deres indkøbsvarer og bagefter i form af højere husleje som følge af, at de har betalt mere for deres indkøbsvarer.