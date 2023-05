Belægnings-bingo: Netto får kæmpebøde

1. maj var Fødevarestyrelsen på besøg hos Netto på Vasevej i Birkerød, efter at de havde fået en henvendelse fra en forbruger.

Og forbrugeren havde da også fat i den lange ende.

Rengøringen i Netto var nemlig så mangelfuld, at Fødevarestyrelsen har fremsendt et bødeforlæg på hele 20.000 kroner samt givet dagligvarebutikken en sur smiley.

Forseelserne spænder vidt fra både gammel frugt, snavs og belægninger på hylder i alle regnbuens farver.

Alverdens belægninger

I frugt- og grøntafdelingen var den helt gal, da Fødevarestyrelsen kom forbi.

Her var både gamle bananer under inventaret og manglende rengøring langs kanterner.

Derudover var der 'væde' og 'brunlige belægninger' langs kanterne ved både gulerødder, meloner, æbler med videre.

I køleafdelingen var det ikke meget bedre. Her var indtørret mælk på gulvet, og der var 'hvide belægninger' ved æggene.

Belægningerne stopper dog ikke her. Der var nemlig også 'sorte belægninger' i kølerummet, hvor gitteret ikke var rengjort, og på den måde laver Netto i Birkerød belægnings-bingo med hele tre farvevarianter.

Ikke første gang

Netto i Birkerød har tidligere fået to indskærpelser på rengøring i henholdsvis marts og juli i 2022.

I forhold til, hvad Fødevarestyrelsen kunne konstatere 1. maj, indrømmede Netto, at der ikke var rent, og at de havde bestilt et rengøringsselskab.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med distriktschefen i Netto, Henrik Christian Lindstrøm, men han har i stedet sendt et skriftligt svar, hvor han understreger, at Netto har accepteret bøden:

'Vores kunder skal have den bedste indkøbsoplevelse, når de handler hos os, og derfor er det helt og aldeles uacceptabelt, at rengøringen flere steder i butikken og ad flere omgange ikke har været i orden,' skriver Henrik Christian Lindstrøm.

'Vi fik omgående givet hele butikken, kølere, hylder, kasser m.m. en gennemgribende totalrengøring, mens vi også har indskærpet vores interne procedurer, så vi undgår lignende tilfælde.'