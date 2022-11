Belarus' udenrigsminister dør pludseligt

Den belarussiske udenrigsminister, Vladimir Makej, er pludseligt død - blot to dage inden han skulle møde Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov

Belarus' udenrigsminister, Vladimir Makej, er pludseligt død.

Det skriver Reuters, der citerer det belarussiske nyhedsbureau Belta.

Hans død skete blot to dage inden, han skulle have mødt sin russiske pendant Sergej Lavrov.

Tidligere på ugen havde Makej været til en konference i Yeheran, hvor militæralliancen bestående af dele af det tidligere Sovjetunionen har mødtes.

Hverken Reuters eller Belta melder om, hvad dødsårsagen skulle være, men Makej blev blot 64 år gammel.

Tæt allieret

Vladimir Makej har været set som en tæt allieret med den russiske præsident, Vladimir Putin - specielt gennem hans tætte forhold til Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Makej var nemlig assistent for Lukasjenko fra 2000 til 2008, og indtil 2012 fungerede han som Lukasjenkos stabschef, indtil han blev udnævnt som udenrigsminister.

En post han havde holdt, indtil hans død lørdag.

Har støttet krigen

Under de massive protester i Belarus under seneste præsidentvalg, forsøgte Makej at forstærke relationerne mellem Minsk og Vesten.

Piben fik dog hurtigt en anden lyd, og Makej blev fortaler for, at protesterne var igangsat af agenter fra Vesten.

Under Ruslands invasion af Ukraine har Makej også været støttet Rusland. Han har blandt andet sagt, at Vestens provokationer har igangsat krigen, og at Ukraine har skullet gå med til de russiske betingelser.