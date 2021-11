Belgien bekræfter første europæiske tilfælde af ny coronavariant

Belgien har registreret et tilfælde af den nye coronavariant B.1.1.529.

Det oplyser den belgiske regering fredag eftermiddag ifølge AFP.

Smittetilfældet er det første med den nye variant, der er registreret i Europa.

Den nye variant er foreløbigt kun fundet hos få personer i Afrika, Asien og altså nu også Europa.

Endnu vides der meget lidt om den nye variant. Blandt andet vides det ikke, om den er mere smitsom end andre varianter af coronavirusset.

Det vides dog, at den har et højere antal mutationer end andre varianter, og at det muligvis kan blive et problem i forhold til vaccineredes immunitet.

De nuværende vacciner er nemlig kun formet til at skabe immunitet over for de gængse varianter.

Det er derfor ikke sikkert, at vaccinerne også giver immunitet over for den nye variant.

I Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vurderer man, at det vil tage uger for at forstå den nye coronavariant.

Og hos selskaberne Pfizer og BioNTech, der står bag en af de mest anvendte coronavacciner, vurderes det, at man inden for to uger vil have data for, hvordan selskabernes vaccine reagerer på den nye variant.

Hvis det viser sig, at selskaberne bliver nødt til at ændre deres vaccine på grund af den nye variant, så bør det ikke være noget større problem.

Faktisk er det allerede blevet prøvet med de to varianter P1 og B.1.351. Det forklarer Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet.

- Her ændrede firmaerne på vaccinernes sammensætning for at højne evnen til at beskytte over for dem.

- De vacciner blev dog aldrig brugt, fordi de to varianter blev udkonkurreret af deltavarianten, og derfor var der ikke grund til at gå videre med det.

- Men princippet er prøvet og kendt, siger Jens Lundgren.

Også Camilla Foged, professor i vaccinedesign på Institut for Farmaci på Københavns Universitet, vurderer, at det bør kunne lade sig gøre at indrette vaccinerne efter den nye variant.

Hun siger også, at selskaberne formentlig skal bruge nogle måneder på at ændre i vaccinerne, så de er opdateret efter den nye variant.