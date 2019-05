Belgien fejrer bundesligahår

Bundesligahår, svenskernakke og prøjsergarn. Kært barn har mange navne. Fælles for alle betegnelserne er, at de dækker over en frisure, hvor nakkehåret er langt, mens håret fortil er kort.

I Danmark blev hårpragten udødeliggjort af figuren Polle fra Snave, som var hovedperson i en række succesfulde Sonofon-reklamefilm tilbage ved årtusindeskiftet. I Belgien tager man dog den spøjse frisure mere seriøst.

Ifølge AFP har den lille belgiske by Boussu nemlig valgt at fejre 80'er-frisuren med en festival lørdag, hvor deltagerne både fik mulighed for at vise deres vildeste svenskergarn frem eller komme en tur under saksen, hvis håret ikke helt sad, som den skulle. Det er der kommet en række pudsige billeder ud af, som du kan se nederst i artiklen.

Nostalgi og MacGyver

Blandt de mange fremmødte var der flere 30 til 40-årige, som var nostalgiske for den amerikanske tv-serie MacGyver, hvor hovedpersonen også holdt siderne korte og nakken lang.

- Da jeg var lille, var jeg vild med MacGyver. Det her er som at være barn igen, udtaler den 31-årige festivaldeltager Marie Vandeville til AFP.

Med omkring 1500 fremmødte blev festivalen da også en succes for arrangøren, Damien Hubert.

- Frisuren er en sindstilstand, en uafhængighedserklæring, udtaler han til AFP.

- For at være ærlig tror jeg ikke, at der er særlig mange, der nogensinde har ment, at frisuren var tiltrækkende.

I Australien har man tidligere afholdt festivaler, der hylder bundesligahåret, men Huberts er øjensynligt det første af sin slags i Europa.