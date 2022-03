Belgien og Holland udviser russiske diplomater

Holland og Belgien har tirsdag udvist stribevis af russiske diplomater.

Årsagen i begge tilfælde er, at diplomaterne er mistænkt for at udføre spionage.

Også Tjekkiet og Irland har udvist russiske diplomater. I alt har de fire lande tirsdag tilsammen udvist 43 russiske diplomater.

Holland har udvist 17 russere. Ifølge den hollandske regering er de agenter i efterretningstjenester og ikke diplomater, som de har hævdet.

- De pågældende individer er akkrediteret som diplomater ved den russiske repræsentation i Holland, men de er i hemmelighed aktive som efterretningsagenter, hedder det i en erklæring fra Hollands udenrigsministerium.

Belgien har udvist 21 diplomater for spionage. De udgør en trussel mod den belgiske sikkerhed, lyder forklaringen fra det belgiske udenrigsministerium.

De 21 har arbejdet på Ruslands ambassade i den belgiske hovedstad, Bruxelles, og et konsulat i byen Antwerpen.

Også i Belgien har de alle været akkrediteret som diplomater. Men de har i virkeligheden udført spionage, udtaler en talsmand for ministeriet.

Hollands udenrigsminister, Wopke Hoekstra, siger, at regeringen er forberedt på modsvar fra Rusland.

- Erfaringer viser, at Rusland ikke efterlader sådanne beslutninger uden modsvar.

- Vi kan ikke spekulere i det. Men Udenrigsministeriet er forberedt på forskellige scenarier, som kan forekomme i den nære fremtid, siger han i en erklæring.

Også Irland melder tirsdag om udvisning af russiske diplomater.

Irland har bedt fire højtstående embedsmænd på den russiske ambassade i landet om at forlade Irland. Det oplyser landets udenrigsministerium.

- Det er, fordi deres aktiviteter ikke har været i overensstemmelse med internationale standarder for diplomatisk opførsel, hedder det.

Det uddybes ikke, hvilke aktiviteter der er tale om.

Derudover udviser også Tjekkiet en diplomat fra den russiske ambassade i Prag. Det oplyser landets udenrigsministerium.