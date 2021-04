Belgisk politi stormer park: Aprilsnar går helt galt

Tusindvis af festglade mennesker var i dag mødt op i en park i Bruxelles.

Det store fremmøde skyldtes en falsk koncert, som viste sig at være en aprilsnar.

Det skriver flere belgiske medier ifølge VG.

Folk raser over borgmesters aprilsnar

Selvom arrangørerne bag aprilsnarren på sociale medier flere gange havde givet udtryk for, at der altså var tale om en aprilsnar, mødte mellem 2000 og 5000 mennesker i dag op i parken.

Politi stormer park

Omkring klokken 17 trængte politiet ind i parken for at forsøge at fjerne den store forsamling.

Her var det ikke alle de festglade mennesker, som frivilligt ville forlade parken, hvilket medførte en konfrontation, hvor der blandt andet blev kastet flasker mod politiet.

Ifølge VG blev mindst en politimand såret, og flere af parkgæsterne blev pågrebet.

Efterfølgende tog politiet vandkanoner, heste og peberspray i brug.

Belgisk politi har blandt andet brugt vandkanoner til at fjerne de mange gæster fra parken. Foto: Francois Walschaerts/Ritzau Scanpix

