Belgiske myndigheder: Kat smittet med corona

En belgisk kvinde i Liége har formentlig smittet sit kat med coronavirus.

Sådan lyder meldingen fra professor Steven Van Gucht, der er en del af de belgiske sundhedsmyndigheders øverste beredskab og indsats coronavirussen.

Ifølge professoren blev katten testet, efter den begyndte at vise symptomer på corona.

- Katten havde diarre, led af opkast og havde problemer med at trække vejret. Vores forskere har efterfølgende fundet coronavirus i kattens afføring, fortalte professor Steven Van Gucht ifølge The Brussels Times ved de belgiske sundhedsmyndigheders daglige pressemøde i fredags.

Få bekræftede tilfælde hos kæledyr

Katten begyndte at få coronasymptomer en uge efter dens ejer selv havde haft symptomer på virussen.

På verdensplan er der registreret ganske få overførsler af coronavirus fra mennesker til dyr.

I Hongkong har der været rapporteret om et tilfælde, hvor en hund er blevet testet 'svagt positiv' for corona.

Senere er der dog blevet sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt hunden rent faktisk var coronainficeret.

Professor maner til ro

Ved tilfældet med katten i Belgien synes myndighederne dog at være sikre i deres sag.

- Det er vigtigt for os at understreget, at der er her er tale om et isoleret tilfælde. I dette tilfælde er der tale om en overførsel, der er sket fra menneske til dyr og ikke den anden vej rundt, siger professor Steven Van Gucht.

Han understreger samtidig, at der ikke er indikationer på, at der er tale om et almindeligt tilfælde.

- Risikoen for smitte fra dyr til menneske er utrolig lille, tilføjer han.

Coronakrise stammer fra flagermus

Selvom professor Steven Van Gucht maner til besindighed og kalder den smittede belgiske kat for et 'enkeltstående tilfælde', er coronavirussen i sin oprindelse tæt forbundet med dyr.

Studier tyder på, at coronavirussen er blevet overført til mennesker via flagermusearten 'hesteskonæse'.

Forskellige typer virus fra hesteskonæse-flagermus har nemlig været kilden til de fleste store virusudbrud i nyere tid, som er blevet overført fra dyr til mennesker.

