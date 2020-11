Bemærkede du manden i baggrunden?

For et år siden endte Heinz Tomis som biperson på ’Årets pressefoto’, hvor statsministeren omfavner en tidligere ’Godhavndreng’. Nu fortæller han sin utrolige historie om, hvorfor han endte der

Sidste år gav statsminister Mette Frederiksen en undskyldning til tidligere børnehjemsbørn for de overgreb og svigt, de var udsat for i barndommen på forskellige institutioner.

En af dem, der modtog undskyldningen, var Heinz Tomis. Ved et tilfælde endte han som biperson på ’Årets pressefoto’, hvor statsministeren giver et knus til en tidligere ’Godhavndreng’.

Han er stadig taknemmelig for statsministerens undskyldning, men ikke for den hverdag, der bagefter fortsatte fuldstændigt, som den plejede.

Heinz Tomis lever et liv på kanten af samfundet. Han er et barn af systemet, som selv samme efterfølgende har haft svært ved at rumme.

Hans nuværende kontaktperson beskriver ham som ’en af sine tungeste borgere’. Og Heinz Tomis forstår det godt.

Derfor ønsker han inderligt, at resten af Danmark skal forstå, hvorfor han er endt der, hvor han er, og hvorfor hans 40 år gamle sag måske snart skal for retten.

- Han har en utroligt veldokumenteret sag, og den er udtryk for en blodig uretfærdighed, fortæller Heinz Tomis’ advokat, Jonas Christoffersen.

En barndom i helvede: Heinz blev hjernevasket på børnehjem

Nu fortæller Heinz Tomis sin historie om, hvordan han som ganske lille blev hjernevasket på et børnehjem, og om hvordan kommunen ikke besøgte ham én eneste gang i fem år trods rystende indberetninger om hans foruroligende udvikling.