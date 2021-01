Bengt Holst scorer ny post

- Der er nok at tage fat på, for naturen er i krise, siger den kommende formand for bestyrelsen i Den Danske Naturfond, Bengt Holst

Tidligere videnskabelig direktør i Zoologiske Have i København Bengt Holst er blevet udpeget som formand for Den Danske Naturfond.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

68-årige Bengt Holst, der for alvor blev lands- og verdenskendt i den famøse sag om giraffen Marius, fortæller i pressemeddelelsen, at han får travlt i sin nye rolle som formand:

- Der er nok at tage fat på, for naturen er i krise. Jeg ser frem til samarbejdet med den øvrige bestyrelse om en masse spændende naturprojekter, siger den kommende formand for bestyrelsen, Bengt Holst.

Han stoppede som videnskabelig direktør i Zoo ved udgangen af 2020 og gik i den forbindelse på pension. Ved sin afsked forklarede han, at fortsat ønskede at koncentrere sin kræfter om naturen.

Den Danske Naturfond blev dannet i 2015 og arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber levesteder for dyr og planer.

Fakta om Bengt Holst Bengt Holst er uddannet biolog/zoolog og har siden 1983 været ansat i Zoologisk Have, København, først som videnskabelig assistent, senere som chef for dyreafdelingen og siden 1994 som videnskabelig direktør med ansvar for udviklingen af ZOOs videnskabelige profil.

Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser.

Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond, som blev stiftet i 2015 af staten, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond.

Formanden og medlemmerne udpeges af miljøministeren for en periode af fire år.

Bengt Holst overtager formandsposten efter Lauritz Holm-Nielsen, som har været formand for Den Danske Naturfond siden 2015. Kilde: Miljøministeriet Vis mere Luk

Zoo-direktør stopper

I 2014 kom Zoologisk Have i København og Bengt Holst i kraftig modvind både nationalt og internationalt, da haven valgte at aflive og partere giraffen Marius til offentlig beskuelse.

I den forbindelse var det Bengt Holst, der stod frem i medier verden over, og forsøgte at forklare offentligheden årsagen til aflivningen og parteringen af giraffen.

Som konsekvens af Bengt Holsts fremtrædende rolle i forbindelse med giraf-sagen, modtog både Zoologisk Have og Bengt Holst adskillige dødstrusler. Bengt Holst modtog dengang omkring 1500 hadefulde sms'er og emails efter aflivningen af giraffen.

Her bor de mest forkælede hunde i Danmark: Vi er ligeglade med hvad andre tænker