Benjamin Netanyahus talsmand lagde falske videoer ud på sociale medier

Talsmanden for Benjamin Netanyahu, Ofir Gendelman, har lagt videoer ud på de sociale medier, der angiveligt viste Hamas affyre raketter fra et boligområde i Gazastriben. Problemet er, at videoerne var gamle og fra Syrien. Israel er også offer for falske nyheder

Den israelske premierministers talsmand, Ofir Gendelman, postede en 28 sekunder lang video på det sociale medie Twitter tidligere på ugen med titlen 'Gaza Now'.

I videoen fremgår det, at palæstinensiske militante affyrede raketter mod tætbefolkede områder i Israel.

'Her er endnu et afgørende bevis: Terroristerne i Hamas fortsætter med overlæg at affyre raketter fra boligområder i Gazastriben. Dette er en afskyelig krigsforbrydelse,' skrev Ofir Gendelman i sit tweet.

Problemet er bare, at videoen var to år gammel og fra Syrien - ikke Gaza.

Det skriver flere medier, herunder BBC, Sky News og New York Times.

Det meget omtalte tweet, der nu er blevet slettet. Foto: Screendump på Twitter

Videoen, som Gendelman delte, ligger på YouTube og er fra 2018. NBC's korrespondent i Mellemøsten Raf Sanches påpegede med det samme, at videoen ikke stemte overens med virkeligheden, og faktatjek-hjemmesiden Misba har også påpeget, at videoen er falsk.

Twitter markerede Ofir Gendelmans tweet som 'medie-manipulation', og kort efter slettede Gendelman sit tweet.

Det sociale medies politik er, at de markerer tweets med en advarsel, hvis de har grund til at tro, at indholdet er 'manipuleret eller markant vildledende'.

Falske nyheder mod Israel

Falske nyheder bliver også spredt mod Israel. Pro-palæstinensere delte en video, hvor Al-Aqsa-moskéen i Jerusalem stod i flammer. Videoen er ægte, men moskéen stod aldrig i flammer. Det gjorde derimod et træ, der stod bag moskéen.

Moskéen har stor betydning for muslimer, og derfor kunne en video af den brændende Al-Aqsa-moské puste yderligere til ilden i den i forvejen blodige konflikt.

I et andet tilfælde har flere Twitter-brugere delt screenshots af opslag, der angiveligt skulle komme fra Israel Defence Forces' (IDF) officielle Twitter-profil med teksten: 'Vi elsker at slå ihjel, og 'vi bombede lige nogle børn', skriver BBC.

Men det er postulater, som ingen hold har i virkeligheden. De omtalte opslag er falske og tog afsæt hos Twitter-brugere, der har et stærkt forhold til Palæstina, og de påstod, at det var satire.