Benny slog hul i corona-muren

Selv om covid-19 har lammet landet med coronasyge, er der alligevel hurtig hjælp til akut syge personer.

Næppe var Ekstra Bladet i dag ude med en appel fra hjertepatient Benny Honoré til politikerne om at hjælpe kritisk syge, før Skejby Sygehus ringede og tilbød ham en hurtig tid.

Benny Honoré er i kronisk livsfare på grund af svært forsnævrede kranspulsårer, der kun akkurat forsyner hans hjerte med nok blod til at fungere.

Planlagt tid blev udsat

Uden et hurtigt indgreb i form af f.eks. en ballonudvidelse, vil han ikke leve længe, har han fået at vide. Alligevel blev en planlagt tid til et indgreb nu på fredag aflyst i sidste uge som følge af øget coronaberedskab.

Men fra Ekstra Bladet tidligere i dag fortalte hans historie både på tryk og på eb.dk skete der pludselig noget.

- Jeg skal stille allerede onsdag morgen, fortæller en lykkelig Benny Honoré fra hjemmet i Amstrup syd for Odder.

Siden diagnosen blev stillet 4. marts har Benny Honoré vidst, at det svage hjerte kunne koste ham livet. Han fik det værre og døjer i stigende omfang med at få luft.

Fuld af lovord

- Men så tikkede der tidligt på formiddagen en mail ind i min e-boks om, at de gerne vil tage mig ind i morgen tidlig. Det er jeg virkelig glad for, siger Benny Honoré.

Han er fuld af lovord for hjerteafdelingens indsats og dygtighed.

- De er fantastiske, men de er jo underlagt ordrer fra oven. Og det er jo ikke bare hjertepatienter som mig, men alle mulige patienter, der er sat på stand by.

- Og det forstår jeg stadig ikke logikken i. Hvorfor skal en masse nødlidende mennesker lide endnu under, at Danmarks hospitaler også skal behandle coronasyge patienter, siger Benny Honoré.

