Bent Melchiors sønner: Lægerne gav ikke far en chance

Den afdøde overrabbiner Bent Melchiors fire sønner kritiserer Rigshospitalet for - fatalt - at have afvist deres far, efter at han var blevet indlagt på Bispebjerg Hospital

Tidligere overrabbiner Bent Melchior udåndede ved fire-tiden om morgenen onsdag 28. juli 2021 i en alder af 92 år. Forud var gået knap fire dramatiske døgn, hvor den åndsfriske og til det sidste aktive debattør og forfatter blev vidne til, hvad der ifølge hans fire sønner udviklede sig til en forhandling mellem to hold læger om deres fars liv eller død.

- Vores far var ved sine fulde fem og fulgte slagets gang og forhandlingerne om sit eget liv. Det kom så vidt, at hans svar til en sygeplejerskes 'vi ses i morgen' tirsdag aften få timer før hans død var 'nej, der er jeg her nok ikke mere'.

Bent Melchior er særligt kendt for fra 1969 til 1996 at være overrabbiner ved Det Mosaiske Trossamfund. Han overtog dengang posten fra sin far, Marcus Melchior. Foto: Per Rasmussen

Ordene kommer fra Kim Melchior, der sammen med sine tre ældre brødre Michael, John og Alan, nu står frem, fordi de føler, de har et ansvar for at dele deres oplevelser i dagene op til deres fars død. Brødrene understreger, at det hverken er for at få økonomisk kompensation eller unødvendig opmærksomhed. Brødrene vil ikke påstå, at deres far med sikkerhed kunne have overlevet ved at blive overført til Rigshospitalet, men de er utilfredse med, at han aldrig fik chancen.

- Vores far kæmpede hele sit liv for de svage i samfundet. Han talte for dem, der af forskellige grunde ikke selv havde en stemme, og det lykkedes ham ofte at få politikere og beslutningstagere til at ændre mening. Vi synes, vi skylder at give ham en stemme en sidste gang, så andre mennesker i lignende situationer i fremtiden får en bedre chance for at overleve, siger Kim Melchior.

I radioen på sin dødsdag

Bent Melchiors svigerdatter, Karen, fandt ham siddende hjælpeløs, men ved fuld bevidsthed på badeværelset i sin lejlighed i Nørre Farimagsgade i København lørdag 24. juli i fjor. Karen kom for at tilberede frokost til den gangbesværede, men helt åndsfriske og nærværende debattør og foredragsholder, der få dage forinden havde været med i et i et radioprogram.

Bent Melchior, i midten af billedet, ved sin ligeså kendte storebrors, Arne Melchiors, begravelse i september 2016 på Mosaisk Vestre Begravelsesplads i København. Foto: Linda Johansen

- Kort efter vurderede personalet i ambulancen, at han sandsynligvis havde en blodprop i hjertet. Men selvom man ikke har faciliteter til at operere eller udføre indgreb på hjertepatienter på Bispebjerg Hospital, hvilket er tilfældet på Rigshospitalet, så blev ambulancen dirigeret til Bispebjerg, fortæller Kim Melchior, der sammen med sin ene bror, John, har talt på vegne af alle fire brødre med Ekstra Bladet om sagen.

- På Bispebjerg Hospital blev diagnosen af en blodprop i hjertet hurtigt bekræftet, og det blev herefter besluttet af lægerne, at vores far skulle overføres til Rigshospitalet, supplerer John Melchior.

Bent Melchior, nummer to fra højre, fotograferet efter et bombeattentat mod Den Jødiske Synagoge i København 22. juni 1985. Foto: Lars Skaaning

Brødrene er klar over, at man kun i sjældne tilfælde foretager komplicerede hjerteoperationer på patienter med en så høj alder som Bent Melchior. Men sønnerne kritiserer, at Rigshospitalets læger ikke gav den aldrende, men friske mand en såkaldt PCI-behandling (ballonudvidende operation), som i mange tilfælde kan sikre bedre blodcirkulation.

Gode råd fra Bispebjerg-læge

Ifølge Melchior-sønnerne blev flere henvendelser fra Bispebjerg Hospital til Rigshospitalet, om at kunne overføre Bent Melchior, afvist. Også selvom Bispebjerg-lægerne i de første 48 timer efter indlæggelsen udtrykkeligt bad kollegerne på Rigshospitalet om at tilse og om muligt operere den hjertesyge mand.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Bispebjerg Hospital, men de relevante læger ønsker ikke at udtale sig. De begrunder det blandt andet med, at Melchior-sønnerne har indgivet en formel klage, som er under behandling.

Efter Bent Melchiors død skrev brødrene et brev om forløbet, hvori de flere gange nævner, at lægerne på Bispebjerg Hospital forgæves forsøgte at få kollegerne på Rigshospitalet til at modtage deres far. Denne pointe blev bakket op, da den ene af Bispebjerg-lægerne 20. august i fjor skrev følgende i en mail til Kim Melchior:

- Meget fint og sobert brev. Det tvinger imidlertid ikke Rigshospitalet til at tage stilling til, hvorfor det gik, som det gik, så jeg synes stadig I skal indrapportere en 'utilsigtet hændelse'.

Kun ét forsøg på genoplivning

På spørgsmålet om, hvorvidt Melchior-sønnerne ikke godt kan forstå, at lægerne på Rigshospitalet er nødt til at foretage hårde prioriteringer og tage hensyn til en patients alder forud for en operation, svarer de:

- Vores far havde en høj alder, ja, men han havde det godt og var glad for livet, men livskvalitet betød tilsyneladende intet.

Kim og John Melchior har som resten af familien svært ved at forstå, hvordan ledende læger fra to af landets førende hospitaler kan være så uenige om behandlingen af en patient.

- For mig var Bent en mentor, en ven og min bedstefar, har den tidligere SF-politiker Özlem Cekic sagt om manden, som hun rejste landet rundt med for at bygge bro mellem mennesker og religioner med Foreningen Brobyggerne. Da Özlem for år tilbage fortalte Bent, at hun ikke havde en bedstefar, svarede han: - Fra i dag er du mit barnebarn. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Hvordan kan det være, at Rigshospitalet ikke viser større respekt for sine kolleger på Bispebjerg, der flere gange tiggede og bad om at kunne overføre vores far, spørger John Melchior.

- Man må som et minimum kunne forvente, at Rigshospitalet i respekt for kollegerne på Bispebjerg, der beder dem om, at de skal kigge på vores far, i det mindste vil imødekomme det ønske og vurdere, om man man er enig i diagnosen, siger Kim Melchior.

Bent Melchior havde inden sin død sagt til sine nærmeste, at man måtte forsøge at genoplive ham én gang, hvis der opstod komplikationer i forbindelse med en operation. Så langt kom det aldrig.

Halvandet års ventetid

Som om oplevelsen med deres fars død ikke i sig selv var en hård omgang for sønnerne og de øvrige pårørende, så leverede Styrelsen for Patientklager en ekstra udfordring til Bent Melchiors efterladte, da de indsendte en klage over behandlingen af deres far 19. august i fjor.

- Vi modtog ret hurtigt svar om, at vi kan forvente en afgørelse i vores fars sag i februar 2023. Det vil sige 18 måneder efter modtagelsen af vores klage, siger John Melchior og lader sin lillebror, Kim Melchior, fortsætte:

- Det kan ikke være rigtigt, at det skal tage så lang tid at behandle en klage. Ikke bare kan væsentlige ting gå i glemmebogen, læger kan også være i nye stillinger. Samtidig er der gået yderligere 18 måneder med et system, der måske ikke virker godt nok.

Bent Melchior blev begravet på Mosaisk Vestre Begravelsesplads i København. Her bæres han til sit gravsted af hans familie. Foto: Christian Lykking

Styrelsen for Patientklager oplyser over for Ekstra Bladet, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 16 måneder, og at blandt andet indhentning af sagsakter og hjælp til at træffe afgørelser fra sagkyndige er en del af forklaringen på den lange ventetid.

Regel beskytter lægerne

Melchior-sønnerne er samtidig frustrerede over, at de ikke har kunnet få aktindsigt i deres fars journal. Det har kun patienten selv, medmindre vedkommende har skrevet en fuldmagt, hvori han eller hun giver andre ret til indsigt.

- Men det er jo ikke en fuldmagt, man har i hovedet, når ens far indlægges på denne måde og under disse omstændigheder, siger Kim Melchior.

John Melchior supplerer:

- Ofte er en patient bevidstløs, og man går jo ikke hen og spørger 'når du nu er død, vil vi gerne have indsigt i dine journaler.'

- Reglerne for aktindsigt virker mere, som om de skal beskytte lægerne og ikke patienterne.

Sundhedsøkonom: Hårde prioriteringer

Sundhedsøkonom og professor ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Jakob Kjellberg, vil ikke udtale sig om den konkrete sag med Bent Melchior, men mere generelt pointerer han, at det danske sundhedsvæsen ikke kan beskyldes for at udøve aldersdiskrimination, når der prioriteres med behandling af ældre patienter.

Sundhedsøkonom Jakob Kjellberg forklarer, at der jævnligt skal foretages benhårde prioriteringer på sygehusene. Foto: Mads Nissen

- Tværtimod, det danske sundhedsvæsen får nogle gange skæld ud for ikke at give slip (i aldrende patienter). Vores sundhedsvæsen er ikke kendt for at opgive at behandle patienter, fordi de er for gamle, uddyber Jakob Kjellberg.

Sundhedsøkonomens udtalelse kan således indikere, at noget er gået galt med kommunikationen både mellem de to hospitaler - Bispebjerg og Rigshospitalet - og fra personale til pårørende i Bent Melchiors tilfælde. Selv siger Melchior-sønnerne, at kommunikationen mellem dem og personalet på Bispebjerg Hospital var upåklagelig.

Ikke en mirakelfabrik

- Der foregår hele tiden svære prioriteringer på flere plan, og der findes ingen manual for, hvordan man håndterer hver enkelt tilfælde, siger Jakob Kjellberg og tilføjer, at prioriteringerne altid sker på baggrund af kliniske valg og vurderinger, og det i sig selv er ikke en eksakt videnskab.

Ifølge Jakob Kjellberg er det normal praksis, at Rigshospitalet med den højeste ekspertise vurderer - som i tilfældet med Bent Melchior - hvorvidt de kan tilbyde en mere effektiv behandling end akutsygehuset, som her var Bispebjerg Hospital.

- Det er altid hårdt for pårørende at miste, men det ændrer ikke ved, at der skal foretages prioriteringer af ressourcerne.

- Man skal i generel forstand huske, at et hospital ikke er en mirakelfabrik, siger Jakob Kjellberg.