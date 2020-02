Bente er grædefærdig: Skat trækker i min pension

Kære Puk

Jeg har fået bevilget førtidspension efter mange års kamp. Det var en kæmpe lettelse, og jeg så virkelig set frem til at have lidt flere penge at leve for, da jeg i mange år har levet af kontanthjælp. Jeg har ’skraldet’ mad og arvet brugt tøj for at overleve økonomisk, da jeg ikke ville optage nogle lumske lån, der gør en endnu mere forgældet i sidste ende.

Så jeg har set frem til at få i hvert tilfælde 1500 kroner mere udbetalt på en førtidspension – og faktisk også til at kunne spare op og kunne tage ud at rejse for første gang i et årti.

Men da jeg så får min første udbetaling, kan jeg se, at der er trukket nogle penge.

Det viser sig, at Skattestyrelsen har tilbageholdt noget gammel gæld, som de nu åbenbart er begyndt at trække. Da jeg kontakter dem, oplyser de, at de har sendt mig et afgørelsesbrev, hvori der står, at de har truffet afgørelse om at indeholde ’løn’, da de kan se, at min udbetaling har ændret sig.

Jeg er totalt grædefærdig.

De har sagt, jeg kan klage over det, men jeg har nærmest opgivet på forhånd, da jeg ved, at Skattestyrelsen kan man ikke vinde over. Og jeg har jo lige været gennem ti års kamp med kommunen om pensionen, så jeg er helt mentalt drænet. Jeg har opgivet på forhånd.

Som sidste mulighed vil jeg spørge dig, om der er en minimumsgrænse for, hvad Skat må tage fra mig hver måned? Mit liv bliver jo aldrig anderledes økonomisk, hvis de forsætter med at indeholde gæld af min nytildelte førtidspension.

Med venlig hilsen

Bente

Kære Bente

Hvor må det være rart for dig endelig at være blevet afklaret og komme på en stabil ydelse.

Desværre har du ret i, at mange med gæld til det offentlige får sig en ubehagelig overraskelse med den grimme gave, man kan få sig som ny førtidspensionist: Opkrævningen fra Skattestyrelsen.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Og Skattestyrelsen er ikke nemme at danse med. De går benhårdt efter de bittesmå fisk, hvor de ved, at det er muligt at inddrive bare en lille smule – modsat de sager, hvor man jo nærmest tror, det er løgn, hvor storkriminelle kan slippe afsted med at tømme statskassen.

Men det ER virkeligheden. Og den er ond. Skattestyrelsen har lov til at tilbageholde en del af din indtægt som førtidspensionist i modsætning til for eksempel folk på SU og kontanthjælp.

Dine afdrag beregnes ud fra en lovbestemt metode, som er alt for omfattende at komme ind på her. Men jeg linker til den nedenfor.

Ud over det vil jeg råde dig til at opsøge en gratis gældsrådgivning, der kan hjælpe dig med at gennemgå den afgørelse, som Skattestyrelsen har truffet – dette for at se, om de har fastsat dit rådighedsbeløb korrekt. For de kan sagtens have fastsat det, det trækker fra din pension, for højt.

De bedste hilsner Puk