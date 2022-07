Benzinbrøler gav bilister motorproblemer

Shell-stationen opdagede, at det var helt galt med benzinen, da tre bilister henvendte sig og sagde, at deres biler var gået i stå

Har du tanket V-power 100 oktan benzin på en Shell-tank i Lunderskov tæt på Kolding torsdag eller fredag i forrige uge?

Er svaret ja, risikerer du at få motorproblemer med din bil, hvilket flere andre bilister allerede har måttet sande.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ukendt fejl

Fejlen blev opdaget, efter at tre Shell-kunder henvendte sig til tankstationen fredag, fordi deres bil på mystisk vis var gået i stå.

Her fandt Shell ud af, at der var fejl i en leverance af netop V-power 100 oktan benzin, som tankstationen havde fået leveret torsdag eftermiddag.

Hvad der helt præcist var galt med benzinleverancen, eller hvordan det var kommet i benzinen. melder historien ikke noget om.

- Sådanne henvendelser tager vi selvfølgelig meget seriøst, så fredag får vi med det samme stoppet salget og får taget prøver af brændstoffet, hvor vi kan se, at der er noget i, som ikke skal være der, siger Søren Møller Maretti, Retaildirektør i DCC Energi, som driver Shell-stationerne i Danmark, til mediet.

Ifølge retaildirektøren er det sjældent, at sådanne hændelser sker, og at man nu skal foretage yderligere undersøgelser af de benzinprøver, man har taget, i laboratoriet.

Dækker omkostninger

I mellemtiden har Søren Møller Maretti følgende opfordring til de bilister, som skulle have tanket V-power 100 oktan benzin torsdag eller fredag på stationen i Lunderskov:

Kontakt Shells kundeservice, hvis du oplever problemer.

I så fald garanterer retaildirektøren over for JydskeVestkysten, at Shell dækker de omkostninger, der måtte være i forbindelse med et eventuelt værksstedsbesøg, så længe det er tankstationens brændstof, der har forårsaget problemerne.

