Beredskaber advarer om stigende brandfare i den knastørre natur

Det er usædvanligt tørt i store dele af landet.

Lørdag er det landsdækkende tørkeindeks hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) nået op på 9,8 på en skala fra 1 til 10.

Det mærker de kommunale beredskaber, der har travlt med at slukke brande i naturen.

- Vi har en situation, hvor det har været tørt rigtig længe. Samtidig har vi vind og ret mange steder også sol.

- Kombinationen af de tre ting er med til at tørre naturen og al udendørs træværk. Så brandfaren er stigende, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard, Danske Beredskaber.

Marts var ifølge DMI rekordtør, og april har også budt på et underskud af nedbør.

Den seneste måned er der således ikke kommet nedbør af betydning.

Det betyder, at tørkeindekset er gået fra lysegrøn til ildrød flere steder i landet.

Det betyder også, at der i de pågældende områder skal meget lidt til at antænde en egentlig brand.

- Vi har rigtig travlt i øjeblikket. Det er blandt andet folk, der er uheldige med ukrudtsbrænderen, som vi har set en del af. Derudover er der naturbrande, hvor folk er uheldige med brug af Trangia eller taber et cigaretskod, siger Bjarne Nigaard.

På hjemmesiden brandfare.dk kan man se, at der i størstedelen af landet er moderat brandfare.

Men brandfaren stiger dag for dag og vil søndag være høj i dele af Jylland, advarer Bjarne Nigaard.

- Prognosen tyder på, at der i nogle dele af Jylland vil være meget høj brandfare. Det vil sige, at antændelse ved en enkelt gnist er en risiko. Så skal man virkelig tænke sig om og have en plan klar, hvis man vil bruge sin ukrudtsbrænder eller grille en pølse over kulgrillen, siger Bjarne Nigaard.

I den historisk varme sommer i 2018 var der afbrændingsforbud i Danmark.

Dér er vi ikke endnu, lyder det fra sekretariatschefen.

- Det er slet ikke der, vi er. Der er ikke behov for adfærdsregulering på den måde. Men der er behov for, at alle tænker sig om, så vi ikke havner i en situation, hvor det måske kan blive relevant, siger Bjarne Nigaard.