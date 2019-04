Beredskabsplan og skytte-team klar

Onsdag formiddag fik den samlede danske verdenspresse for første gang adgang til Zoologisk Haves nye pandaanlæg, hvor de kinesiske superstjerner Mao Sun og Xing Er blev vist frem i det nye pandaanlæg, som er designet af arkitektgruppen Bjarke Ingels.

Fremvisningen skete få timer før det officielle Danmark med dronning Margrethe i spidsen onsdag aften officielt indvier panda-paladset, vis beboere man de seneste ni år har arbejdet på at få til landet.

Men selvom de små bjørne ser søde ud fra afstand og 99 procent af tiden lever af bambus, er de langt fra ufarligt.

AFVENT ÅBNING+VIDEO Zoo hyrer private vagter

Skytteteam klar

Derfor har Zoologisk Have også en plan klar, hvis det utænkelige skulle ske: at en person skulle ende nede det 160 millioner kroner dyre pandaanlæg.

Det fortæller Rasmus Bak Pedersen, der er en del af det team af dyrepassere, der skal passe på det dyre kinesiske udlån.

- Vi har en beredskabsplan klar. Både hvis pandaerne skulle have brug for det medicinsk, men også hvis der skulle ske noget uforudset. Så har vi blandt andet et skytteteam klar, siger Rasmus Bak Pedersen.

Skytteteamet var senest i aktion i december 2015, da en 28-årig litauisk mand sprang ned i havens isbjørneanlæg.

Dyrepasser Rasmus Bak Pedersen foran Xing Ers side af panda-anlægget. Foto: Jonas Olufson

Ædedolkene fra øst Det er nogle glubske små bæster Zoo er blevet hjem for. Pandaerne spiser 12-16 timer i døgnet. Den store han Xing Er kan fortære op mod 40 kg bambus i døgnet. Ifølge kurator Flemming Nielsen er der så lidt næring i bambussen, at pandaen spiser, for at kunne spise. Resten af tiden sover den. For at kunne følge med har Zoo derfor fået anlagt en bambus mark ved Vordingborg. Marken fylder fem hektar, men allerede nu planlægger man at udvide den. Kilder: ZOOs PANDA, zoolog Mikkel Stelvig Vis mere Luk

Isbjørn skudt

Her gik den store isbjørnehan Ivan rundt.

Under to minutter senere var skytteteamet på plads. Her blev der affyret to varselsskud og fire gummikugler mod Ivan, samtidig med der blev råbt af isbjørnen.

Den 28-årige litauiske mand slap med livet i behold, men var Ivan gået til angreb, var skytteteamet blevet tvunget til at skyde med skarpt, oplyste Zoos direktør Steffen Stræde tilbage i 2015.

Mao Sun inspicerer sit nye hjem. Hunnen er genert og skal vende sig til det nye anlæg. Foto: Jonas Olufson

Panda-træning

Pandaerne er dog ikke så farlige som isbjørnene. Derfor vil Zoo forsøge at træne Mao Sun og Xing Er så dyrepasserne og dyrelægerne kan komme tæt på dem, når der er behov for det.

- Vi kommer til at træne dem til at kunne åbne munden, ligge sig på ryggen og lignende, så vi lettere og mere skånsomt kan tilse dem, hvis de har for eksempel har behov for en dyrlæge, siger zoolog Mikkel Stelvig.

- Så er vi fri for at bedøve dem, tilføjer han.

De kommende seks måneder vil kinesiske dyrepassere arbejde samme med deres danske kollegaer om at få de store bjørne til at falde til i deres nye hjem.