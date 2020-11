Beredskabsstyrelsen advarer: Test din røgalarm

Julen er lige om hjørnet, og med den kommer levende lys, borddekorationer og julehygge.

Særligt de levende lys i kombination med dekorationer kan gøre julen til en kedelig omgang, hvis ikke man har styr på sin brandalarm.

Derfor anbefaler Beredskabsstyrelsen danskerne til at teste deres brandalarm inden de tænder for julelysene. 1. december er den fælles nordiske røgalarmdag, fremgår det af en pressemeddelelse udsendt af Beredskabsstyrelsen.

Virker røgalarmen ikke, kan det nemlig være utrolig svært at opdage branden, før det er for sent.

- Røgalarmer kan være med til at redde liv. Men kun hvis man løbende sikrer, at de virker. 1. december er en god anledning til lige at tjekke op på, om der mangler et nyt batteri, eller det er tid til en udskiftning. En røgalarm er en lille størrelse med en banal teknologi. Alligevel er den hvert år med til at redde mennesker fra at indebrænde. Vi ved aldrig, hvor brand opstår næste gang. Derfor en opfordring til at teste, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Der bliver tændt ekstra op i de levende lys i julen. Derfor opfordrer Beredskabsstyrelsen nu danskerne til at tjekke deres røgalarm. Foto: Carsten Andersen/Ritzau Scanpix

Håndsprit kan spille ind

Beredskabsstyrelsens pressemeddelelse fortæller samtidig, at udrykninger til brande topper i de kolde vintermåneder, hvor danskerne opholder sig mest indenfor, men også er ekstra flittige til at tænde stearinlys.

Derudover skal håndsprit, der i år bliver brugt som aldrig før, også betragtes som et nyt brandfarligt element, danskerne skal forholde sig til. Det gør brandalarmen ekstra vigtig i år.

- Røgalarmer, der ikke virker, giver falsk tryghed. Derfor skal du jævnligt tjekke dine alarmer. Sørg blandt andet for, at batterierne stadig virker, at alarmerne er rengjorte, og at udløbsdatoen ikke er overskredet, siger sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigaard.

Røgalarmer kan ikke forhindre brande, men er et godt redskab til at få slukket ilden hurtigt. Risikoen for brand kan reduceres ved nogle enkelte råd.

- Mange brande starter enten i køkkenet eller ved brug af levende lys. Så vær ekstra opmærksom i den travle julemåned. Læg aldrig ting fra dig på komfuret, bliv i køkkenet, når du laver mad, og sluk levende lys, når du forlader et lokale. I år skal man også være meget opmærksom på håndspritten, som er en yderst brændbar væske. Derfor opfordrer vi til, at hver enkelt er opmærksom på at holde håndsprit langt væk fra de levende lys, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.