Berømt café lukker

Café Norden, der ligger på Strøget ved Storkespringvandet i København, lukker efter 28 år.

Det oplyser caféen på deres hjemmeside.

Caféen er berømt og berygtet for især at tiltrække turister, der er på besøg i hovedstaden, men nu er det altså umiddelbart slut.

Nyheden om lukningen bliver på hjemmesiden formuleret som en form for digt, hvor caféens personale udtrykker taknemmelighed for tiden i 'middelalderbyen', 'hvor der summer af glade mennesker, som elsker at nyde livet'.

'Farvel og tak for kaffe,' slutter beskeden på hjemmesiden.

Hvad der nærmere skal ske med lokalerne, hvor caféen har ligget, er uvist.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Café Norden, som oplyser, at de foreløbigt ikke har nogen kommentarer.