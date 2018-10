Berømt grillbar risikerer at lukke efter 56 år

En bøfsandwich druknet i brun sovs eller en savlfremkaldende indianer i sovepose.

Hvis du elsker mad fra pølsevognen, så er Havnens Perle i Aarhus i sandhed en perle, men nu risikerer stedet at må lukke efter 56 år.

Det skriver TV2 Østjylland.

Havnens Perle indgår nemlig ikke i den nye udviklingsplan for Aarhus Ø, og derfor risikerer ejerne at må dreje nøglen om, når deres lejekontrakt udløber i 2021.

I stedet skal der bygges dyre boliger og etagebyggerier.

- Som det ser ud nu, så bliver det jo et område med dyre boliger og etagebyggeri. Og så er der ikke plads til vores forretning mere. Det betyder alt. Jeg er jo pølsemanden. Det er min identitet. Det er også mit levebrød, og jeg håber også på, at det bliver min pensionsopsparing, siger Peter Lerdrup, ejer af Havnens Perle, til TV2 Østjylland.

Ejer Peter Lerdrup. Foto: Ole Lind/POLFOTO

Men stedets ejere giver ikke op så let. På Facebook er gruppen 'Bevar Havnens Perle' blevet oprettet, og den har foreløbigt over 1800 medlemmer.

Det er da heller ikke hvilket som helst spisested.

Både i 2012 og i 2014 vandt Havnens Perle som mændene bag Danmarks bedste Bøfsandwich, ligesom stedet blev kåret til Aarhus' bedste pølsevogn i 2007, 2008 og 2009.

TV2 Østjylland har også talt med rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek, der ikke kan love noget.

- Jeg ser gerne, at vi finder et sted til Havnens Perle, således at vi kan bevare den i området. Derfor har jeg også bedt min forvaltning, i sidste uge, om at afdække alle muligheder for, at vi kan finde en placering til Havnens Perle, siger han.