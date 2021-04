Marilyn Hartman er berygtet i hele verden for sit svindelnummer. Nu fortæller hun, hvordan hele rejsen startede i Danmark

Marilyn Hartman kan ifølge sig selv i 2021 fejre sit 20-års jubilæum, men det er ikke et klassisk et af slagsen.

Den 70-årige amerikanske kvinde har i to årtier været berømt og berygtet for et svindelnummer, hvor hun sniger sig ombord på passagerfly uden pas eller billet.