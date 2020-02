Berygtet ulv mistænkt for angreb i Danmark

En berygtet ulv med det knap så mundrette navn 'GW1430m' kan stå bag angreb i Danmark.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af artikler fra nyhedsbureauet DPA.

Ulven har stået bag flere angreb i det nordlige Tyskland, hvor den har dræbt adskillige får.

Siden er den tilsyneladende vandret ind i Danmark, hvor den menes at stå bag et angreb i Varde Kommune. Angrebet fandt sted i januar, og det er ved hjælp af en dna-prøve blevet bekræftet, at det er en ulv, der står bag angrebet.

- Kvaliteten af prøven tillod ikke en præcis individbestemmelse. Men det, vi så af resultatet, tyder på, at det kunne være GW1430m, siger Kent Olsen, videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum, til Jyllands-Posten.

Ulven er kendt af Naturhistorisk Museum, der i samarbejde med Institut for Bioscience i Aarhus overvåger bestanden af ulve i Danmark for Miljøstyrelsen.

- Det er rigtigt, at den, som jeg får det oplyst fra tyske kollegaer, har angrebet husdyr, og at det i ét enkelt tilfælde skulle have fundet sted bag et ulvesikret hegn i Tyskland, siger Kent Olsen til mediet.

Ulven GW1430m er endnu ikke blevet betegnet som en problemulv i Tyskland og den må derfor ikke skydes.

Flere steder i Jylland har der været angreb, hvor man mistænker, at en ulv kan stå bag. Blandt andet nær Nissum Fjord i Vestjylland, hvor et angreb fandt sted i januar. Læs mere her:

