Besættere indtager hus i Hellerup i forbindelse med 1. maj

En gruppe besættere har i forbindelse med arbejdernes internationale kampdag indtaget et hus i Hellerup

Politiet har anholdt flere i forbindelse med et besat hus i Hellerup.

Ekstra Bladets mand på stedet berettede, at politiet med hjelme og skjolde trængte ind i huset.

En håndfuld personer er efterfølgende blevet lagt i strips og anholdt.

Politiet har nu kørt de anholdte væk fra stedet, og situationen er igen rolig.

Flere er angiveligt blevet anholdt efter besættelsen af huset. Foto: Kenneth Meyer

Protest mod ghettopakken

I forbindelse med 1. maj er villaen blevet indtaget af en gruppe ved navn Plan BZ.

Besættelsen af huset sker ifølge et Instagram-opslag fra gruppen, som protest imod ghettopakken. 'Smider i os på gaden, tager vi jeres palæer', lyder det blandt andet i opslaget.

Plan BZ arbejder ifølge gruppen selv, for at 'skabe opmærksomhed på den gentrificering København i disse tider lider under'.

I forbindelse med 1 maj er et hus i Hellerup blevet besat. Foto: Kenneth Meyer

Besætterne har været i huset siden formiddagen, hvor de erklærede, at de havde indtaget villaen i Hellerup. Foto: Kenneth Meyer

Politiet var tilstede ved det besatte hus med skjolde. Foto: Kenneth Meyer