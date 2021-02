Besked i e-Boks: Nu kan du se dine indefrosne feriepenge

Det er nu muligt for mange danskere at se, hvor stort et beløb de har til gode i forbindelse med de indefrosne ferie.

Første del af de indefrosne feriepenge blev udbetalt i efteråret og slutningen af 2020, men nu nærmer vi os muligheden for at udbetale den resterende del, og i den forbindelse er det nu muligt for mange danskere at tjekke, hvor mange penge der er tilbage - og som kan udbetales fra begyndelsen af marts.

Et flertal i Folketinget besluttede i december, at udbetalingen finder sted i begyndelsen af marts 2021.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Sagen kort: Flere feriepenge er på vej til danskerne.

'Udbetalingen af de resterende feriemidler baseres på arbejdsgivers indberetninger, men vil i øvrigt basere sig på de samme principper som den førtidige udbetaling i efteråret 2020. Udbetalingen vil derfor være frivillig og beskattes som almindelig indkomst,' står der i aftalen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med LD Fonde, der ikke kan garantere, at alle kan se det tilbageværende beløb af deres indefrosne feriepenge fra fredag, men at evalueringen bliver lavet løbende i februar, og at det derfor vil være muligt for alle at tjekke det i løbet af denne måned.

Mange har fredag fået en besked i deres e-Boks om, at de allerede fra i dag kan tjekke beløbet. For at tjekke dit tilbageværende beløb af indefrosne feriepenge skal du logge ind på borger.dk og vælge 'Tjek dine feriemidler'. Det kan du gøre her.