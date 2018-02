Besked til ansatte: - Log på mandag morgen og se, om du er fyret

Kongehøjskolens ansatte gik på weekend med besked om at tjekke, om de var blevet fyret på skoleintra den følgende mandag

150 ansatte fik fredag morgen besked på, at der skulle fyres syv medarbejdere.

De kunne tjekke, om de var blandt de uheldige mandag morgen ved at logge på skoleintra, skriver JydskeVestkysten.

Den måde at gøre tingene på har fået kritik fra de ansatte og fra formanden for lærerkredsen i Aabenraa, Torben Hagedorn.

- Det skulle ikke være gjort sådan her. Sådan noget skal man ikke gøre henover en weekend. Man kunne have meddelt det en mandag, og så have indkaldt de pågældende medarbejdere om tirsdagen. Der skal være kortere tid imellem, siger Torben Hagedorn til Ekstra Bladet.

Det blev til fem fyringer i lærerstaben og det, plus den grove fyringsmetode, har fået lærerforeningen til at gå ind i sagen.

- Det er svært at fyre medarbejdere på en god måde, for der er så mange følelser involveret. Men vi synes ikke, at de pågældende fem lærere er behandlet ordentligt, derfor går vi ind i sagen, siger Torben Hagedorn.