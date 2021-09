Beskidt ekskæreste-drama i retten

Elizabeth Holmes var udråbt til at blive den næste Steve Jobs - nu skal hun for retten. Få baggrunden for sagen her.

Et beskidt spil mellem to ekskærester.

Det er lige nu omdrejningspunktet i sagen imod den tidligere forretningskvinde Elizabeth Holmes. I 2014 var hun på toppen af verden og blev sågar sammenlignet med Steve Jobs.

Den dengang 30-årige kvinde stod i spidsen for firmaet Theranos, som hun selv havde været med til at starte op. Et firma, der i årevis har arbejdet på at gøre blodprøver og analysen af dem mere enkle.

Pengene væltede ind, men 16. oktober 2015 kunne The Wall Street Journal afsløre, at Theranos' metoder slet ikke var så banebrydende, som de havde påstået.

Mediet kunne fortælle, at firmaets påståede banebrydende maskine, Edison, slet ikke kunne give så nøjagtige resultater på blodprøverne, som firmaet havde påstået. En kæmpe skandale med store konsekvenser for læger, patienter og investorerne var afsløret.

Opmærksomheden fra medierne er tårnhøj. Elizabeth Holmes var en komet med milliarder på kontoen. Nu risikerer hun at skulle i fængsel i årevis. Foto: Justin Sullivan/Ritzau Scanpix

Beskidt kamp

Tirsdag fortsatte retssagen i San Jose i Californien, hvor en tidligere laboratorie-direktør og receptionist var kaldt i vidneskranken. Og temaet var forholdet imellem Elizabeth Holmes og ekskæresten, forretningspartneren og den tidligere administrerende direktør Ramesh Balwani.

Ifølge flere internationale medier, der dækker retssagen, gik Elizabeth Holmes' forsvarsadvokat, Lance Wade, hårdt og aggressivt til vidnerne i sit forsøg på at rense sin klient.

Blandt andet forsøgte han at sætte spørgsmålstegn ved laboratorie-direktør Adam Rosendorff troværdighed ved at insinuere, at han var med til at skabe de falske resultater. Han afviste dog pure.

Efterfølgende forklarede både Adam Rosendorff og receptionisten Nicole Canas, hvordan de fremstod, som om Elizabeth Holmes og Ramesh Balwani havde et meget harmonisk og fredfyldt forhold.

- De arbejdede som en enhed og var som to ligeværdige, lød det fra Nicole Canas.

Stik imod hvad Elizabeth Holmes tidligere har forklaret om den psykiske vold.

Ifølge Elizabeth Holmes har Ramesh Balwani overvåget alt, hvad hun foretog sig. Han overvågede hendes telefonopkald, beskeder og e-mail.

Derudover skulle han angiveligt havde bestemt, hvornår hun måtte sove, og desuden gjort klart over for Elizabeth Holmes, at al hendes succes pegede tilbage på ham, skriver CNBC.

Offentlige dokumenter

Ifølge Holmes' advokater har de planer om at fremvise beviser på, at Ramesh Balwani kontrollerede, hvad Elizabeth Holmes spiste, hvordan hun klædte sig, og hvor mange penge han tillod hende at bruge.

Desuden var det også op til Ramesh Balwani, hvem Elizabeth Holmes måtte omgås.

I store træk dominerede Ramesh Balwani hende og eliminerede hendes evne til at træffe selvstændige beslutninger, viser dokumenter, der blev offentliggjort fra distriktsadvokat Edward Davila.

Også tidligere forsvarsminister James Mattis har vidnet i retten, hvor det ikke er muligt at tage billeder. Foto: Ritzau Scanpix/Vicki Behringer.

Ramesh Balwani advokat har skrevet, at Balwani finder anklagerne dybt krænkende, og har i samme ombæring fortalt, at anklagerne gør ondt på ham. Beviserne for påstandene er endnu ikke blevet fremført i retten.

Tiltalt for svindel

Foreløbigt er vi kun i den indledende fase af den store retssag, og allerede fra start gik anklager Robert Leach til den med det samme.

- Det her er en sag om at lyve og snyde sig til penge, og den tiltaltes svindel gjorde hende til milliardær, sagde Robert Leach.

Også Elizabeth Holmess hold skulle forsvare hende for første gang. Og de mente, at der var tale om en simpel fejl.

- Det er ikke en forbrydelse at fejle. At gøre sit allerbedste og ikke lykkes er ikke ulovligt, sagde forsvarsadvokat Lance Wade i retten.

Den nu 37-årige kvinde er tiltalt i en lang række typer af svindel, heriblandt at have bedraget læger, investorer og patienter. Hun risikerer 20 års fængsel, hvis hun bliver erklæret skyldig i alle anklagepunkterne.