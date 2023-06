Beskidte busser: Vil prøve noget nyt

Tørkealarm og forbud er på dagsordenen i kommuner rundt om i landet.

Der skal nemlig skrues ned for vandforbruget, ellers er der ikke nok til alle, og det har selv busselskabet Movia taget til sig.

Fra torsdag er det nemlig slut med at gøre 1300 Movia-busser rent - udvendigt. Medmindre de er 'ekstraordinært beskidte'.

Det oplyser Movia i en pressemeddelelse.

'De lempede krav til udvendig rengøring af busser og flextrafikbiler gælder sommeren over, når DMI's tørkeindeks ligger på 9 eller derover i Movias område på Sjælland, Lolland, Falster og Møn,' står der.

Sparer 1,6 millioner

Ved at skrue helt ned for rengøringen af bussernes ydre, regner Movia med at kunne spare lidt over 1,6 millioner liter vand om ugen.

'Den daglige indvendige rengøring af busserne fortsætter som hidtil, da den indvendige rengøring kræver mindre vand.'

'Så kunderne vil opleve uændret høj rengøringstandard inde i busserne. Det er kun udvendigt, at busserne i en periode kan se lidt mere støvede ud end sædvanligt,' siger Per Gellert, Movias plandirektør, i pressemeddelelsen.

Vandingsforbud

I Kalundborg Kommune er der indført vandingsforbud på ubestemt tid, og i Solrød Kommune er der indført regler, alt efter om man bor i et lige eller ulige husnummer.

Lige husnumre kun må vande på lige datoer om aftenen mellem klokken 20 og 22, mens ulige husnumre omvendt kun må vande på ulige datoer i samme tidsrum, står der i sms til borgerne i byen, som TV 2 har set.

Et brud på reglerne vil udløse en afgift på 400 kroner per overtrædelse, som pålægges næste vandregning.

Konkret gælder der et forbud mod vanding med havespreder på græsplæner, mens vanding med håndholdt slange er delvis tilladt, men kun i de nævnte tidsrum.

Til gengæld er det helt lovligt at vande med en vandkande - og det gælder alle tider af døgnet.