Beskidte tricks afsløret: Umuligt at kontrollere alle

To tidligere byggesagkyndige kritiserer hele systemet, hvor tilstandsrapporter alt for ofte ikke er retsvisende. Hos Sikkerhedsstyrelsen afviser man dog blankt kritikken

Det begyndte med Mathias Ipsen på Bornholm.

Så fulgte Mie Lindskou og Lars Hartvig Linaa. Alle har de købt et hus med en stort set fejlfri tilstandsrapport, men i virkeligheden var deres 'drømmehuse' direkte sundhedsskadelige og ubeboelige.

Sidenhen er det væltet ind med lignende historier i Ekstra Bladets indbakke fra frustrerede boligkøbere.

14 måneder senere er parret nu i gang med at renovere hele huset på egen regning, fordi der er ingen hjælp at hente Mie og kæresten købte 'drømmehuset', men så begyndte mareridtet

Skarp kritik

Ekstra Bladet har ligeledes talt med to tidligere byggesagkyndige, som giver et skræmmende indblik i, hvordan der bliver sjusket med tilstandsrapporter.

- Der bliver svindlet og bedraget hele vejen rundt. Det har bare udviklet sig til, at en tilstandsrapport er blevet et papir, hvor sælger fraskriver sig sit ansvar. Intet andet, lyder det eksempelvis fra Orla Nautrup fra Dansk Bygningsundersøgelse.

Egon Majlund har i sit job som byggesagkyndig udført cirka 1000 tilstandsrapporter gennem tiden. Han mener også, at de er fyldt med åbenlyse fejl.

- Der er jo mange ting, som ikke bliver taget med, og hvis noget bare er en lille smule uklart for den byggesagkyndige, skriver han, at der ikke er adgang, eller at området ikke kunne besigtiges. Det har jeg været udsat for mange gange, og det er jo noget vrøvl, indleder han.

- Det er en nem måde at komme uden om nogle problemer på, fortsætter Egon Majlund.

De er begge utilfredse med, at der ikke bliver ført mere tilsyn med tilstandsrapporterne.

Ekstra Bladet har talt med Mathias Ipsen, som flyttede ind i et hus med store konstruktionsfejl. Her var huset mange steder pilråddent. Foto: Foto: Pelle Rink

Ikke muligt

I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, som står for at kontrollere, om tilstandsrapporter er retvisende.

Det mener tilsynschef Søren Muff, at de fleste er, men han anerkender i et mailsvar, at man kun har mulighed for at tjekke ganske få rapporter.

'Det er hverken muligt eller hensigtsmæssigt at kontrollere op mod 75.000 tilstandsrapporter på et år. Derfor fokuserer Sikkerhedsstyrelsens kontrol i stedet på at nå ud til alle beskikkede byggesagkyndige hvert år, og resultaterne af stikprøverne viser, at 9 af 10 tilstandsrapporter i 2022 var retvisende eller retvisende med en bemærkning om en mindre fejl. Det er kvaliteten af rapporterne og ikke de byggesagkyndiges planlægning af arbejdet, der er i fokus for Sikkerhedsstyrelsens kontroller'.

Opfordrer til at klage

Søren Muff skriver videre til Ekstra Bladet, at en byggesagkyndig i gennemsnit kun bliver kontrolleret 1 til 2 gange om året ved fysisk tilsyn.

Derudover gennemgår man op mod fem tilstandsrapporter om året pr. byggesagkyndig for at undersøge, om retningslinjerne bliver fulgt.

Dermed er der ikke udpræget kontrol af tilstandsrapporter i Danmark, og derfor har Sikkerhedsstyrelsen også et godt råd til vrede boligejere:

'Sikkerhedsstyrelsen opfordrer huskøbere, der måtte være utilfredse med en tilstandsrapport, om at klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet', slutter tilsynschef Søren Muff.

