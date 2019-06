Beskyt os mod disse monstre!

De lokale indbyggere i Venedig raser, efter et krydstogt skib søndag formiddag torpederede kajen og en anden båd i lagunen udenfor den historiske by i Venedig.

Ifølge italienske medier, blev fem personer kvæstede ved ulykken, mens der er omfattende materielle skader på den turistbåd, der blev offer for det løbske krydstogskib.

Ulykken har givet nyt liv til den lokale gruppe 'Komiteen for ingen store skibe', der i årevis indædt har kæmpet for at få de store krydstogtskibe væk fra byen.

Medlemmer af 'Komiteen for ingen store skibe' protesterer på havnen i Venedig. Foto: AFP

Demonstranter i gaderne

Billeder fra stedet viser demonstranter fra gruppen foran det forulykkede fartøj.

Siden ulykken har gruppen udsendt flere pressemeddelelser på sin Facebook-side, der har flere end 12.000 følgere.

'Venedig og dens lagunen skal ikke længere tolerere tilstedeværelsen af disse farlige og forurendende flydende lejlighedskomplekser! Lagunen, det historiske centrum og økosystemet skal beskyttes mod disse monstre! Krydstogtselskabernes indtjening skal ikke længere diktere Venedigs fremtid,' tordner den lokale gruppe i et af Facebook-opslagene.

Gruppen har selv delt dette billede på Facebook. Privatfoto

Ekstra Bladet var tidligere søndag i kontakt med danskeren Chris Feldt, der sammen med sine forældre, bror, kæreste og barn var ombord på krydstogtskibet, da ulykken indtraf.

- Vi sidder og spiser morgenmad, da vi pludselig kan mærke to mindre bump. Vi tænker egentlig ikke videre over det, men så starter en alarm, hvorefter personalet begynder at rende rundt, fortæller 25-årige Chris Feldt til Ekstra Bladet.

Der har i alt befundet sig syv danskere på skibet, skriver Åsa Elmcrona, Marketing Manager for MSC Cruises, i en mail til B.T.

Ifølge Chris Feldt er stemningen på krydstogtskibet imodsætningen til Venedigs gader, rolig.

- Der er generelt fin stemning hernede. Der er ikke rigtig noget panik, og vi får løbende besked om, hvad status er, fortæller han.

Familien sad og spiste morgenmad, da ulykken fandt sted Foto: Chris Feldt

Tekniske problemer

MSC Cruises, som ejer krydstogtskibet, oplyser ifølge internationale nyhedsbureauer, at MSC Opera skulle til at lægge til i en passagerterminal, da det fik tekniske problemer.

- To slæbebåde, der ledede skibet, var ude af stand til at forhindre, at krydstogtskibet ramte turistbåden, hedder det.

- De to slæbebåde forsøgte at stoppe det gigantiske skib, men et kabel knækkede. Det blev ødelagt ved kollisionen med flodbåden, siger Davide Calderan, som er formand for slæbebådenes sammenslutning i Venedig.

Italienske medier skriver, at mindst fem personer blev kvæstede ved ulykken.