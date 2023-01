Beslaglægger 4,7 milliarder fra skandaleramt kryptokonge

Siden december har det kun gået en vej for den svindelanklagede FTX-stifter Sam Bankman-Fried, og det er nedad. Nu har han fået beslaglagt aktiver til en værdi af 4,7 milliarder kroner

Nedturen fortsætter for den skandaløse kryptokonge Sam Bankman-Fried, der er anklaget for at svindle milliarder af dollars fra brugerne af handelsplatformen FTX, som Bankman selv har stiftet.

Fredag har den amerikanske anklagemyndighed beslaglagt aktiver til en værdi af 4,7 milliarder kroner fra den svindelanklagede FTX-stifter.

Det skriver Reuters.

Sam Bankman-Fried står anklaget for at have svindlet brugere af kryptoplatformen FTX for milliarder af dollars. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

De fleste af aktiverne er bundet op i aktier i en anden handelsplatform ved navn Robinhood, der er en provisionsfri aktiebørs.

Siden Sam Bankman-Fried blev sigtet og anholdt tilbage i december, har han fastholdt sin uskyld. Det må rettens gang bevise, der venter kryptobaronen til oktober.

Bankman-Fried har aktier i Robinhood for 3,6 milliarder danske kroner, mens resten af de beslaglagte midler består af den anklagedes pengebeholdning, der er spredt ud på et virvar at banker. Mens resten er bundet op på kryptotjenesten Binance.

