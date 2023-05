Besøgte kloster: Så gik ALT galt

Henrik Moesgaard Thorups liv er ændret for altid, efter hans uddannelsessted sendte ham til et skimmel-inficeret kloster, der formentlig gjorde ham alvorligt syg

Et liv i smerte.

Det er, hvad Henrik Moesgaard Thorup kan se frem til, efter at han for to år siden blev alvorligt syg af en skimmelsvamp-infektion.

Den 34-årige vestjyde har en mistanke om, at infektionen opstod, da han opholdt sig på et kloster. Her var han og resten af hans klasse af bygningskonstruktør-studerende blevet sendt til for at lave opmålinger.

Men selvom Henriks læger bakker op om mistanken, nægter uddannelsesstedet, der stod for udflugten, at tage ansvar.

- De sendte en hel klasse derned vel vidende om, at der var skimmelsvamp. Og de fortalte os det ikke og gav os ingen værnemidler.

- Jeg mener, at de har et ansvar, og jeg begriber ikke, at de kunne finde på det, siger han.

Hele to forskellige rapporter konstaterer, at der er udbredt skimmel på klosteret, ligesom at det fremgår af klosterets hjemmeside. Alligevel sendte skolen eleverne afsted. Foto: Ernst van Norde

Det var i april 2021, at Henrik Moesgaard Thorup sammen med sin klasse på VIA University College Holstebro og en underviser besøgte det skimmelramte Hellig Kors Kloster, der ligger i Lem.

De opholdt sig på klosteret i omkring syv timer. Allerede omkring et døgn senere begyndte han at få influenza-lignende symptomer.

Så mange piller tager Henrik Moesgaard Thorup hver dag. Alligevel har han mange smerter. Foto: Ernst van Norde

Herefter fulgte måneder med adskillige hospitalsbesøg og skrantende helbred, hvor lægerne ikke kunne finde ud af, hvad der var galt.

Et halvt år senere eskalerede det, da Henrik Moesgaard Thorup begyndte at tisse blod.

- Der blev jeg bange. Jeg tænkte, at jeg havde kræft, og at nu skulle jeg måske dø, fortæller han.

Henrik Moesgaard Thorup har været indlagt flere gange, siden han blev syg. Han og hans hustru føler sig dårligt behandlet af VIA, der i deres øjne nægter at tage ansvar for situationen. Uddannelsesstedet holder fast i, at det ikke var en fejl at sende Henrik og de andre studerende til klosteret. Privatfoto

Henrik Moesgaard Thorup havde ikke kræft, men derimod noget mere sjældent. Som tiden skred frem, fandt lægerne således tegn på, at han havde en skimmelsvamp-infektion.

Ifølge Henriks journal er det lægernes formodning, at infektionen startede i lungerne og sidenhen spredte sig til nyrerne, hvor den forårsagede blodpropper.

En af Henriks læger konkluderer sågar, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem eksponering og sygdomsudvikling, og at han 'ikke er i tvivl om, at han har fået sin sygdom efter eksponering for skimmelsvampe fra den berørte bygning', altså klosteret.

Her ses Henrik Moesgaard Thorup foran det kloster, der med al sandsynlighed gjorde ham syg. Han håber på, at hans historie kan være med til at sætte fokus på, hvor farligt skimmelsvamp kan være. Selv var han formentlig særligt udsat, fordi han tidligere er blevet opereret på sin ene lunge. Foto: Ernst van Norde

Som følge af blodpropperne er Henriks nyrer beskadiget af arvæv. Og det har haft voldsomme konsekvenser for hans liv:

- Jeg er langtidssygemeldt, og jeg kan aldrig igen arbejde som håndværker. Jeg kan dårligt klare at lege med mine børn.

- Det føles, som om at jeg konstant har to-tre strikkepinde, der går tværs gennem mine nyrer. Den smerte går jeg rundt med hver dag, fortæller han.

Henrik Moesgaard Thorup har for nyligt fået udarbejdet en lægeattest.

Her konkluderes det, at hans funktionsniveau er betydeligt nedsat på grund af de mange smerter, at prognosen for at han kan blive symptomfri er dårlig, og at der ikke findes nogen behandling - kun smertelindring.

På grund af de mange smerter kan Henrik ikke sove om natten, og han tager utallige smertestillende piller hver dag. Han vil ifølge attesten formentlig heller aldrig igen kunne varetage et moderat eller hårdt fysisk arbejde.

Trods de nedslående meldinger fra lægerne håber Henrik Moesgaard Thorup stadig på, at han en dag vil kunne tage et stillesiddende job. - Jeg vil bare gerne ud at arbejde, siger den tidligere maler, der forbereder en erstatningssag mod VIA University College. Foto: Ernst van Norde

- Uanset om du er håndværker, arbejder i en bank eller sidder på kontor, så fungerer du ikke som menneske, hvis du ikke får din søvn.

- Jeg er svimmel, har smerter og føler, at jeg konstant går rundt i en osteklokke. Jeg kommer til at døje med det her resten af mit liv, fortæller han.

Henrik Moesgaard Thorup beskriver sig selv om en ellers aktiv mand, før han blev syg.

- Jeg kunne arbejde 60 timer om ugen, hvis jeg ville. Jeg kunne lave alt muligt; lege med mine børn i haven, lægge fliser, male hus.

- Jeg er ikke det menneske, jeg var før, siger han.