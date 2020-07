Besparelser trumfer omsorgssvigt

PLEJEHJEMSSVIGT: Aarhus Kommune siger klart nej til at afsløre omsorgssvigt af demente Else med overvågning - men vil gerne overvåge sig til besparelser

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Når sagen om den 90-årige demente Else endte med et fogedforbud mod at vise en omstridt TV2-dokumentar skete det, fordi forvaltningen i Aarhus Kommune insisterede på, at en værge og de pårørende ikke kan træffe en afgørelse for hende i så intime personlige sager.

Kommunen førte sagen hele vejen til landsretten, der bakkede synspunktet op.

Men nu viser det sig, at kommunen godt mener, at de kan bruge et samtykke fra pårørende og værger, hvis ældre som Else skal overvåges i et forsøg på at spare penge.

Aarhus Kommune er nemlig en del af et frikommunenetværk. Det betyder, at forvaltningen kan lave forsøg om 'søvnforbedrende velfærdsteknologi' og bruge forskellige værktøjer til at overvåge borgeren med et samtykke fra de nærmeste pårørende eller fra en værge.

Bombe i Else-sag: Havde hemmeligt redskab

Ifølge familien til 90-årige Else er det paradoksalt, at kommunen kan afvise deres ønsker om at afsløre omsorgssvigt med den ene hånd, men gerne vil have familiens samtykke til at lave en overvågning, hvis der er udsigt til at kunne spare penge.

- Jeg ser det som et kæmpe problem i det danske retssamfund, at man på den måde gør os som pårørende umyndige, siger Brian Sten Larsen, der er søn til Else, til Ekstra Bladet.

- Når man har en kamp mod kommunen, er kommunen nemlig ikke til for borgernes skyld, men for embedsmændenes skyld. De har en fyldt pengekasse, der kan umyndiggøre mennesker og familier.

Elses familie: - Endelig

Brug for ny lovgivning

Og der bliver allerede i dag talt politisk om myndighedsproblematikken i Aarhus Kommune, forklarer byrådsmedlem Hans Skou (V) til Ekstra Bladet.

- I Kongsgården-sagen tager man værgen og de pårørende væk. Og det er en lovgivning, vi skal til at kigge på.

- Det skal ikke være sådan, at Else er blevet kommunal ejendom, mener Hans Skou.

De pårørende efterlyser på samme måde en bedre beskyttelse af borgerne, når kommunen træffer afgørende beslutninger på vegne af dem.

- Jeg drømmer om, at der kommer mere fokus på, hvad man har af rettigheder som familie og værge.

- Og det skal være landspolitisk, at man tager sig sammen til at lave noget lovgivning, som beskytter os, siger Brian Sten Larsen.

Aarhus Kommune trækker forbud mod plejehjemsdokumentar tilbage