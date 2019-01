Bestanden af røde glenter falder dramatisk

Bestanden af røde glenter i Danmark er faldet dramatisk i forhold til januar sidste år.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening, (DOF).

Ved en optælling i januar blev der fundet 37 procent færre end sidste år.

Per Rasmussen, DOF's artscaretaker for rød glente, mistænker den varme og tørre sommer.

- Det er svært at sige præcist, hvorfor denne grønne januar uden sne og kulde ikke byder på et større antal røde glenter, end tilfældet er. Vi hælder til den teori, at mange af rovfuglene er trukket sydpå i løbet af efteråret, siger han.

- 2018 var et vejrmæssigt usædvanligt år med en lang og ekstrem tørkeperiode, hvilket måske kan have haft en vis indflydelse på fuglene.

Der blev spottet 234 røde glenter i januar i år, hvilket er det næstlaveste de seneste fem år. Kun i 2016 blev der set færre med 212 røde glenter.

Foto: AP/Sebastian Willnow

Flest blev set i Vestsjælland, hvor 90 røde glenter holdt til.

2018 var med sine 371 røde glenter et rekordår for bestanden i Danmark, der ellers er kategoriseret som "næsten truet".

Ifølge DOF tæller den globale bestand af rød glente tæller op imod 60.000 individer.

Tyskland, Frankrig og Spanien huser næsten 80 procent af de røde glenter.

Røde glenter er ådselædere og holder derfor til langs trafikerede veje for at spise døde dyr fra biltrafikken.