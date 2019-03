Bestiger flagstang - så går det galt

For tiden er mange amerikanske studerende på spring break, med alt hvad det traditionelt indebærer af fest, druk og ballade.

Tusindvis af unge var 10. marts derfor samlet for at fejre ferien på South Padre Island i Texas, men for en pige gik fejringen lidt over gevind, da hun klatrede op i en flagstang, beretter Caters News.

Pigen, hvis navn ifølge lokale medier er Haylee Hoefgen, nåede til tops i flagstangen, men hendes vægt bragte den ud af balance, og hun endte derfor med at styrte til jorden. Ifølge samme medier slap hun dog med overfladiske skrammer fra oplevelsen.

Hele episoden blev filmet Keegan Burkhardt, overværede hele hændelsen og filmede den på sin telefon. Han indrømmer, at hele hændelsen fik ham til at grine.

- To piger havde allerede forsøgt at bestige den, før pigen der faldt gjorde det.

- Hun begyndte derefter at klatre, og alle lagde mærke til det og begyndte at heppe, hvilket betød, at hun nåede toppen og derefter faldt, fortæller Keegan Burkhardt om episoden, som du kan se i videoen over artiklen.