Bestilte nye jeans på nettet: Hun fandt en grim overraskelse i en af lommerne

Den britiske sygeplejerske Christine Evans købte et par nye flotte jeans på internettet for 745 kroner. Men da de blå jeans et par dage efter ankom med posten, fik Christine Evans sig en slem forskrækkelse, da hun stak hånden i den ene lomme af de nye par jeans og fandt et par brugte kvindetrusser.

Christine Evans blev selvfølgelig meget forundret over de små dametrusser, der pludselig dukkede op fra den ene lomme. De blå jeans af mærket 'Not Your Daughters Jeans' var nemlig bestilt hos det det anerkendte tøjfirma Nordstrom. Så det var lidt af et mysterium, at hun fik et par brugte trusser med i købet.

Klagede over trusserne på twitter

Den britiske sygeplejerske valgte i øvrigt at klage til tøjfirmaet Nordstrom direkte via twitter. Her skrev hun blandt andet:

- Efter mange års loyalitet overfor jeres firma, var jeg rystet over jeres mangel på kundeservice. Jeg ringede til kundeservice og svaret herfra levede slet ikke op til jeres firmas normale standard.

For Christine Evans, der arbejder som sygeplejerske, var det i øvrigt dybt bekymrende at finde et par gamle trusser i jeans-lommen, især på grund af de helse-problemer trusserne kunne have skabt.

Fik tilbudt et par nye jeans

Tøjfirmaet Nordstrom tilbød i øvrigt at give Christine et par nye jeans og tilføjede i deres svar på twitter, at ingen slags kompensation kunne gøre fejlen god igen.

Og i Nordstrom arbejder man selvfølgelig på højtryk for at finde ud af, hvordan et par brugte trusser kan havne i lommen på et helt par nye jeans i en af deres leveringer.