Bestseller fik slukket mikrofonerne til borgermøde om højhus

Bestseller, der står bag det planlagte tårn på 320 meter i Brande, bad inden et borgermøde i oktober Ikast-Brande Kommune om, at kameraer og mikrofoner blev slukket.

Det fremgår af en aktindsigt i mailkorrespancen mellem Bestseller og kommunen, skriver Politiken Byrum.

Det endte, som tøjkoncernen havde ønsket. Før mødet gik i gang, bad kommunen de fremmødte journalister om at slukke for kameraer og mikrofoner under mødet.

En beslutning, der undergraver den demokratiske proces i byudviklingen, mener Roger Buch, chefforsker i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Når man ikke giver pressen optimale muligheder for at dække sagen, ikke mindst for de mange borgere, der ikke kan deltage, er det med til at undergrave mulighederne for at brede sagens aspekter ud, siger Roger Buch til Politiken Byrum.

Over for Politiken Byrum bekræfter Bestseller, at ønsket kom fra dem:

- Da der stadig er lang vej til, at projektet er en realitet, og der derfor kan nå at ske mange ting i forhold til det endelige projekt, havde vi dog det ønske til kommunen, at det forblev et borgermøde, hvor alle interesserede blev ordentlig informeret, og ikke blev et pressemøde, hvor vi skulle brande eller sælge vores projekt. Dette ønske blev efterlevet af kommunen, og det blev aftalt i god ro og orden med de journalister, der var til stede på dagen, at der ikke var rullende kameraer under selve mødet, skriver tøjkoncernen i en email.

Uanset at Bestseller ytrede ønsket, var kommunen kommet frem til samme beslutning, bedyrer Karina Kisum Jensen, planchef i Ikast-Brande Kommune:

- Bestseller gav over for os udtryk for, at de ville være kede af rullende kameraer under selve mødets afvikling. Uanset om Bestseller havde haft denne holdning eller en anden, er det min vurdering, at Ikast-Brande Kommune havde truffet beslutningen om ikke at have rullende kameraer og mikrofoner under selve borgermødet, skriver Karina Kisum Jensen i en email til Politiken Byrum.