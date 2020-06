Bestseller går i betalingsstandsning i Canada

Dansk koncern er ramt så hårdt af coronakrisen, at de skylder kreditorer en kvart milliard kroner

Den danske modekoncern, der blandt andet står bag mærker som Jack & Jones, Vero Moda, Only og Name It,er så hårdt pressede af coronakrisen, at er gået i betalingsstandsning i Canada.

Det skriver Real Insider, samt flere andre udenlandske sites.

Anmodningen om konkursbeskyttelse blev angiveligt indgivet i tirsdags. Konkursbeskyttelse betyder, at virksomheden kan undgå at betale deres kreditorer, mens de arbejder på en overlevelsesplan. Denne plan skal dog godkendes af myndighederne.

Konkursbeskyttelse er sidste skridt inden en egentlig konkurs.

Ikke profitabel

Real Insider skriver, at Bestseller Canada skylder kreditorer 39 millioner dollars, hvilket svarer til mere end 250 millioner kroner. Den største gæld skulle angiveligt stamme fra indkøb af varer fra moderselskabet Bestseller, skriver Børsen.

- Vi har i en længere periode evalueret vores detailforretning i Canada, da denne ikke har været profitabel.

- Vi ønsker fortsat at drive detailforretning i Canada, og en konstruktiv dialog med samarbejdspartnere vil give os de bedste muligheder herfor, således at vi kan bevare flest mulige butikker. Denne dialog med samarbejdspartnere er i Canada styret via en standard proces, som vi derfor har igangsat, skriver Thomas Børglum Jensen, finansdirektør i Bestseller til Børsen.

Coronakrisen er formentlig skyld i denne status for selskabet, da deres butikker i Canada blev tvangslukket i otte uger, skriver BT.