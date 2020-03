Bestseller i krise: Fyrer 750 medarbejdere i Danmark

Coronakrisen får nu direkte konsekvenser for Bestseller-koncernen.

Her er 750 ansatte fredag blevet afskediget. Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

Bestseller står bag tøjmærker som Jack & Jones, Selected, Pieces og Vero Moda. Koncernen er på blot et par uger gået fra 'udsigten til det stærkeste regnskabsår nogensinde til at havne i en dyb krise'.

Afskedigelserne sker primært blandt de ansatte på kontorerne i Danmark, men også internationalt.

'Med ondt i hjertet'

Bestseller-ejer og topchef Anders Holch Povlsen udtaler, at det er 'svært at være positiv' i den nuværende situation:

- For vores virksomhed betyder det, at vi pludselig befinder os i en krise, som vi ville have svoret aldrig ville være mulig for os og vores kære Bestseller, siger han.

- Derfor er det også med ondt i hjertet, at vi i dag er tvunget til at afskedige 750 medarbejdere i Danmark.

Bestseller har på verdensplan 17.000 ansatte, heraf 4800 ansatte i Danmark. Dermed reducerer Bestseller arbejdsstyrken med cirka 15 procent i Danmark.

- Selvom det i dag er svært at være positiv, så skal det dog ses som et bevis på, at vi fortsat har tro på fremtiden, og sammen vil vi kæmpe for at komme tilbage og genskabe virksomheden, udtaler Anders Holch Povlsen.

Danmarks rigeste bag vanvittig supermarkedskø