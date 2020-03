Bestsellerdirektør på besøg hos Hanne - men uden penge

Før den 71-årige udlejer Hanne Klausen stillede sig frem i Ekstra Bladet og kritiserede Bestseller og milliardær-ejeren Anders Holch Povlsen for ikke at ville betale den kommende husleje til hende og 200 andre, var brevet om den manglende betaling det eneste, som hun havde hørt fra modekoncernen.

Men det har efterfølgende ændret sig.

Bestsellers finansdirektør, Thomas Børglum Jensen, som er afsender af brevet, var således i går til kaffemøde flankeret af et tv-hold i Hanne Klausens hjem. Han havde dog ikke nogen penge med.

- Efter jeg havde lavet et interview med TV Midtvest nede i byen, ringede Bestseller pludselig til journalisten og sagde, at han gerne ville have et møde med mig her i mit hjem.

- Jeg tænkte, at det kunne var dejligt med noget venlighed frem for sådan et skrapt brev, siger Hanne Klausen.

'Vældig flink'

Mødet foregik ude på hendes terrasse.

- Da han kom, var det rart endelig at se ham. Jeg sagde, han skulle have reageret før og ringet mig op eller talt med mig på en eller anden måde. Det beklagede han meget, siger hun og understreger, at han var 'vældig flink'.

- Jeg sagde til ham, at du virker meget sympatisk - meget mere sympatisk end det brev, du havde sendt. Han erkendte, at han nok godt kunne have gjort det bedre med brevet.

Det afholdt hende dog ikke fra at holde fast i sin holdning.

- Når jeg får min kreditforeningsregning, skal jeg så bare sende den videre til dig, spurgte jeg ham. Så smilte han bare og sagde, at jeg også måtte have forståelse for deres problemer. Han skulle nok love mig, at jeg ville få mine penge - det var bare ikke lige nu.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hanne Klausen foran den bygning, som hun udlejer til Betsseller. Foto: Ernst van Norde

Fastholder

- Summa summarum, så kom han for at snakke med mig og var flink. Men han havde ikke nogen penge med.

Og det var altafgørende for Hanne Klausen.

Hun har derfor i dag - fredag - sendt en mail til Bestseller, hvor hun takker for besøget, men samtidig fastholder, at hun skal have sine penge betalt rettidigt.

Til TV Midtvest siger finansdirektøren, at han godt forstår, hvis udlejeren stadig føler sig presset.

- Jeg tror, der er en fælles forståelse for begge sider i den her situation. Og jeg lytter selvfølgelig også til, at Hanne synes, at vi har sat hende i en svær situation. Hun er ikke en stor udlejer med en masse lejemål, og vi anerkender helt sikkert, at det er en svær situation, så det skal vi gøre vores yderste for at finde en løsning på, siger Thomas Børglum Jensen.

Se også: Danmarks rigeste får kritik for massefyringer

Se også: Bestseller-ejers formue svinder ind - ryger ud af liste over verdens rigeste

Se også: Bestseller-ejers formue svinder ind - ryger ud af liste over verdens rigeste Se også: Bestseller-chef: »Vi skal finde 100 mio. kr. om dagen«