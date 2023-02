Besynderlig besked sendt ud til kunder: - En menneskelig fejl

'Hello. Hoho'

Det er nok ikke en besked, man regner med at modtage fra sit el- og gasselskab en torsdag aften midt i en energikrise.

Alligevel var det en sådan servicemeddelelse, der her til aften tonede frem på skærmen hos kunder, som har installeret Andel Energis app på deres telefon.

Der er dog ikke tale om et mystisk hackerangreb eller et nedbrud på appen, forsikrer energiselskabet over for Ekstra Bladet.

Sådan så push-beskeden ud på en kundes telefon, da den blev sendt ud torsdag aften. Privatfoto

- Vi er ikke blevet hacket. Det er en menneskelig fejl, siger Rasmus Avnskjold, presseansvarlig i Andel Energi.

'Beklageligt'

Han forklarer, at selskabet løbende udvikler appen.

I forbindelse med nogle forbedringer, som de arbejder på i øjeblikket, er der således en udvikler, der er kommet til at sende den ud til brugerne.

- Det er selvfølgelig beklageligt, men man skal ikke være bekymret. Hvis man trykker på push-beskeden, kommer man bare ind på det normale site, siger Rasmus Avnskjold.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mange af os frygter den tårnhøje regning, der kan tage pusten fra ethvert fornuftigt budget.

Men har du undersøgt, om du har det rigtige abonnement? Afhængigt af dine vaner, dine boligforhold og dit forbrug kan du måske spare en hel del på at ændre din el-aftale. Læs mere om det her.